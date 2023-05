JAKARTA- Inilah 5 negara penyedia jasa boneka seksi yang kerap digunakan sebagai pengganti wanita dalam urusan hubungan intim.

Banyaknya pengguna boneka seksi menjadikan beberapa orang terpikir untuk membuka rumah bordil dengan boneka seksi sebagai penyedia jasanya.

Dilansir dari WiredBugs, berikut 5 negara penyedia jasa boneka seksi.

1. Spanyol

Spanyol menjadi negara pertama yang menyediakan rumah bordil dengan menggunakan boneka seksi. Tepatnya di Barcelona, ibu kota negara Spanyol, rumah bordil Lumidolls lahir pada 2017 silam.

Rumah bordil ini menyediakan berbagai model boneka dengan ciri khas yang berbeda-beda dan dibanderol dengan tarif sekitar 120 euro per jam atau sekitar Rp1,9 juta.

2. Prancis

Negara Prancis yang dikenal dengan romantisasinya juga memiliki rumah bordil dengan boneka seksi sebagai penyedia jasanya. Menggunakan nama Xdolls, rumah bordil ini telah ada sejak Januari 2018 dan didirikan oleh Joachim Lousquy.

Pengunjung yang datang ke rumah bordil ini akan dikenakan tarif sebesar 89 euro per jam atau sekitar Rp1,4 jutaan untuk setiap boneka yang disewa.

3. Jerman

Evelyn Schwarz merupakan pendiri rumah bordil boneka seksi di Jerman. ia mendirikan usahanya tersebut di Dortmund pada 2017 silam. Tarif yang ditawarkan adalah sebesar 80 euro per jam atau 1,2 juta rupiah per jam. Ia juga menawarkan tarif yang lebih murah, yakni 50 euro per 30 menit atau sekitar Rp800 ribu

4. Inggris

Selanjutnya ada negara yang kini dipimpin oleh Raja Charles III. Britania Raya menganggap rumah bordil sebagai usaha yang ilegal. Namun, seorang pria bernama Graham berhasil mendirikan rumah bordil bonekannya yang ia beri nama Lovedoll UK.

Sebelum membeli, pelanggan bisa mendapatkan waktu untuk bersama boneka tersebut dengan tarif sebesar 100 euro atau sekitar Rp1,6 juta. Jika merasa nyaman, pelanggan bisa membelinya dengan mahar 2000 euro atau sekitar Rp32 juta.

5. Skotlandia

Negara penyedia jasa boneka seksi yang terakhir adalah Skotlandia. Berlokasi di Lanarkshire, seorang pria bernama Steven Crawford memulai bisnisnya tersebut dengan sebuah boneka bernama Faith. Meski Crawford merasa bisnisnya akan berjalan lancar, namun kenyataannya bisnisnya harus tutup.

Itulah 5 negara penyedia jasa boneka seksi.

(RIN)