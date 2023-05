NEW YORK - Mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah mengajukan pemberitahuan pengadilan banding dua hari setelah pengadilan perdata menyatakan dia melakukan pelecehan seksual terhadap seorang wanita, E Jean Carroll, di sebuah department store New York.

Juri New York memutuskan Trump harus bayar ganti rugi sebesar hampir USD5 juta (Rp74 miliar) kepada Carroll atas tuduhan bahwa Trump melakukan serangan seksual pada 1990-an.

Juri menemukan bukti jika Trump, 76, bertanggung jawab atas serangan seksual dan pencemaran nama baik, tetapi bukan pemerkosaan.

Trump menyangkal mengetahui atau pernah bertemu dengan Carroll, 79 tahun.

Bandingnya datang sehari setelah mantan presiden menyebut penuduhnya sebagai "pekerjaan gila" selama acara CNN.

"Saya bersumpah pada anak-anak saya, yang tidak pernah saya lakukan. Saya tidak tahu siapa wanita ini. Ini adalah cerita palsu," katanya, dikutip BBC.

Dia menuduh hakim ketua sidang sipil bias anti-Trump dan mengatakan bahwa keputusannya untuk tidak bersaksi secara langsung tidak akan membuat perbedaan pada hasilnya.

Putusan juri menandai pertama kalinya Trump, yang telah dituduh melakukan pelanggaran seksual oleh lebih dari dua lusin wanita, dinyatakan bertanggung jawab secara hukum atas penyerangan tersebut. Carroll, seorang penulis dan kolumnis nasihat lama, mengklaim bahwa Trump memperkosanya di dalam ruang ganti Bergdorf Goodman dan telah memfitnahnya dengan menyebut tuduhannya "tipuan dan kebohongan". Juri yang terdiri dari enam pria dan tiga wanita berunding kurang dari tiga jam pada hari Selasa sebelum mencapai keputusan mereka. Standar pembuktian dalam kasus perdata lebih rendah daripada kasus pidana, yang berarti bahwa juri hanya diminta untuk menemukan bahwa kemungkinan besar Mr Trump menyerang Ms Carroll. Sementara juri memutuskan Trump bertanggung jawab atas pelecehan seksual dan pencemaran nama baik Carroll, mereka tidak menemukan bukti jika Trump memperkosanya. Untuk melakukannya, juri perlu diyakinkan bahwa Trump telah melakukan hubungan seksual non-konsensual dengan Carroll. Pengacara Trump, Joe Tacopina mengatakan kepada wartawan di luar ruang sidang bahwa itu adalah "putusan yang aneh". "Mereka menolak klaim pemerkosaannya dan dia selalu mengklaim ini adalah kasus pemerkosaan, jadi ini sedikit membingungkan," katanya. Dia menambahkan bahwa, di kampung halaman Trump di New York, di mana mantan presiden itu sekarang tidak populer, "Anda tidak bisa mendapatkan pengadilan yang adil". Kasus ini sekarang akan dipindahkan ke Pengadilan Banding AS untuk Sirkuit Kedua. Pengacara Carroll Roberta Kaplan sebelumnya menyatakan keyakinan kepada media AS bahwa Trump "tidak memiliki argumen yang sah untuk naik banding". "Saya jarang merasa lebih percaya diri tentang banding daripada yang saya lakukan saat ini," katanya. Kaplan juga mengatakan kepada New York Times bahwa kliennya memberikan "pertimbangan serius" untuk mengajukan gugatan pencemaran nama baik baru terhadap Trump atas komentar terbarunya di CNN. Saat ini, Trump adalah pelopor untuk sekali lagi memenangkan nominasi Partai Republik untuk presiden pada 2024, mendapatkan lebih dari 50% dukungan dalam jajak pendapat nasional, termasuk beberapa yang dilakukan setelah persidangan di New York dimulai.

