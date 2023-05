JAKARTA - Hari Pai Apel Nasional atau National Apple Pie Day adalah hari penting bagi masyarakat Amerika Serikat (AS). Setiap tahunnya, peringatan ini dilakukan pada tanggal 13 Mei dan dirayakan secara bersama-sama.

Melansir laman National Calendar, pai apel adalah hidangan penutup kegemaran masyarakat AS. Peringatan Hari Pai Apel Nasional sengaja dilakukan masyarakat AS untuk menghormati hidangan khas yang lezat dan menjadi simbol bagi tradisi kuliner di Negeri Paman Sam itu.

Pada Hari Pai Apel Nasional di AS, masyarakat akan menikmati pai apel dengan membeli maupun menyempatkan diri untuk membuatnya di rumah. Setelah itu, mereka akan membagikan pai tersebut kepada anggota keluarga lain dan teman-temannya, termasuk tetangga di sekitar rumah. Masyarakat juga bisa mencoba berbagai resep pai apel terbaru, sesuai selera atau keinginan mereka. Namun biasanya, masyarakat mengikuti resep pai apel kuno dari Chaucer yang ada sejak 1381.

Hidangan tersebut sudah menjadi identitas AS yang mewakili kebudayaan dalam beberapa generasi. Selain itu, pai apel juga dipercaya bisa menyatukan orang dengan menyantapnya bersama. Hal tersebut tergambar dari perayaah hari pai apel nasional AS yang biasanya dirayakan bersama dengan keluarha besar.

Pai apel pertama kali dibawa ke AS sekitaran abad ke-16. Hidangan lezat itu dibawa oleh pemukim Inggris ke AS. Sebelumnya, pai sudah terkenal terlebih dahulu di Inggris sejak abad ke-14. Pai asli Inggris diisi dengan taburan daging sapi dan kambing. Ketika dibawa ke AS, pai langsung menjadi hidangan favorit dengan berbagai varian, termasuk apel. Sebab, apel adalah buah yang paling mudah ditemukan di wilayah AS. Frase ‘Amerika sebagai pai apel’ pun beredar luas pada tahun 1924 dalam sebuah iklan di Gettysburg Times.

Tak butuh waku lama bagi masyarakat AS untuk menggemari pai apel. Sejak itulah, pai apel sangat digandrungi warga AS dan menjadi ciri khas. Sampai sekarang, pai apel masih menjadi makanan favorit masyarakat AS. Pada peringatan Hari Ibu, pai apel juga sengaja disajikan sebagai bentuk kecintaan, penghargaan, dan penghormatan anak kepada ibunya.