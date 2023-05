RUSIA - Otoritas Rusia menangkap dan menjeblokan tiga ilmuwan ke penjara. Ketiga orang yang bekerja untuk pengembangan rudal hipersonik itu dituduh melakukan pengkhianatan.

Penangkapan itu terjadi ketika Rusia mengandalkan rudal hipersonik dalam perangnya di Ukraina. Anggota Institute of Theoretical and Applied Mechanics of the Russian Academy of Sciences (RAS) Cabang Siberia memperingatkan bahwa masalah ini berisiko menghambat kemajuan Rusia dalam teknologi hipersonik.

"Kami benar-benar tidak mengerti bagaimana melanjutkan keahlian kami," tulis para ilmuwan tersebut.

Lembaga itu mengatakan anggotanya; Anatoly Maslov, Alexander Shiplyuk, dan Valery Zvegintsev ditahan atas tuduhan pengkhianatan karena berbicara di konferensi di luar negeri. Ketiganya juga ditangkap karena dituduh menerbitkan artikel di majalah populer dan berpartisipasi dalam proyek internasional.

Maslow dan Shiplyuk diketahui ditangkap pada musim panas 2022. Penangkapan Zvegintsev belum pernah dilaporkan sebelumnya. Dia diidentifikasi sebagai pendiri laboratorium yang berhubungan dengan teknologi hipersonik.

Media Siberia melaporkan bahwa pengadilan Novosibirsk memutuskan untuk menempatkan Zvegintsev dalam penahanan pra-sidang pada 7 April. BACA JUGA: CIA Bujuk Warga Rusia Bocorkan Informasi Negara, Kremlin: Agen Kami Mengawasi Kasus pengkhianatan terdengar di balik pintu tertutup di Rusia karena mereka berurusan dengan apa yang dianggap pihak berwenang sebagai informasi rahasia. Ketiga pakar itu dinyatakan bersalah dan menghadapi hukuman penjara maksimal 20 tahun.

