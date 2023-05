KAZAN - Presiden OIC Youth Indonesia dan Indonesia National Youth Council, Astrid Nadya Rizqita menghadiri acara National Children and Youth Movements of the OIC Countries, Kazan Forum 2023, di Kazan, Tatarstan, Federasi Rusia, pada 17 hingga 21 Mei 2023.

Acara yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemuda Tatarstan bertujuan untuk pengembangan gerakan anak-anak dan pemuda di Rusia dan negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

Forum ini juga bertujuan memperkuat ikatan ekonomi antara Rusia dan negara-negara muslim. Dalam situasi putusnya hubungan antara Rusia dan Barat, ikatan ini sekarang menjadi bagian dari tatanan dunia yang berubah.

“Sambil mendiskusikan pendekatan dalam membentuk orientasi nilai, model orientasi profesional bagi para pemuda, serta keterlibatan mereka dalam pengembangan wilayah dan pembentukan identitas nasional,” ujar Astrid, Kamis (18/5/2023).

Kegiatan tersebut kata dia, meliputi presentasi dan pertukaran praktik terbaik dari gerakan nasional anak-anak dan pemuda di negara-negara OKI, kunjungan ke pusat-pusat pemuda, serta penandatanganan perjanjian kemitraan dengan gerakan nasional dari negara-negara OKI.

“Forum ini akan menjadi kesempatan untuk berkolaborasi dan belajar dari pengalaman organisasi pemuda lainnya di negara-negara OKI,” ujarnya.

"Saya sangat bangga dapat mewakili OIC Youth Indonesia dan Indonesia National Youth Council dalam Kazan Forum 2023,”sambungnya.

Dia meyakini, acara ini akan memfasilitasi pertukaran berharga dan menjadi platform untuk kolaborasi antara organisasi pemuda dari negara-negara OKI.

“Kami bersemangat untuk berbagi pengalaman kami dan belajar dari rekan-rekan kami untuk lebih memberdayakan dan mendukung pemuda di negara masing-masing,"pungkasnya.

Kazan Forum 2023 dihadiri oleh 50 perwakilan dari negara-negara OKI dan Rusia, termasuk kepala dan pemimpin gerakan nasional anak-anak dan pemuda dari negara-negara OKI.

Pertemuan ini akan memfasilitasi kesempatan jaringan, mempromosikan kemitraan internasional, dan berkontribusi pada pengembangan sektor pemuda di negara-negara yang berpartisipasi.

Baca Juga: Tingkatkan Keterampilan Pengecatan, AkzoNobel Jadikan Mitra Dulux Sebagai Program Unggulan

Follow Berita Okezone di Google News

Kazan Forum 2023 adalah platform internasional yang signifikan yang mengumpulkan para pemimpin dan perwakilan dari Rusia dan negara-negara Islam untuk membahas kerja sama multidimensi. Dengan fokus pada penguatan kepercayaan dan kerja sama antara Rusia dan dunia Islam, forum ini akan membahas berbagai topik seperti peluang bisnis, industri, teknologi, investasi, keuangan, logistik, dan pembangunan berkelanjutan. Adapun Track mengenai National Youth Movements and Organizations as Factor of Territory Sustainability in OIC Countries dimoderatori oleh Timur Suleymanov.

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.