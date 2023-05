TEXAS - Seorang gadis kecil dari Panama yang lahir dengan masalah jantung pada Rabu (17/5/2023) meninggal di tahanan Patroli Perbatasan.

Ini kematian anak kedua dari Amerika Latin dalam tahanan pemerintah Amerika dalam dua minggu terakhir.

U.S. Customs and Border Protection CBP, atau Badan Urusan Kepabeanan dan Perlindungan Perbatasan Amerika Serikat (AS), yang merupakan payung badan Perlindungan Perbatasan, mengatakan gadis berusia delapan tahun itu dan keluarganya ditahan di Harlingen, Texas, di Rio Grande Valley, salah satu koridor tersibuk untuk penyeberangan migran. Gadis itu mengalami “darurat medis” dan meninggal di rumah sakit.

Dikutip VOA, hakim setempat yang memimpin kasus itu, Jesus T. “Chuy” Garcia Jr, telah memerintahkan otopsi.

BACA JUGA: Dua Bocah Tewas Tenggelam di Danau Babelan Bekasi

Konsul Jenderal Honduras, José Leonardo Navas, yang berkantor di McAllen, Texas, mengatakan gadis bernama Anadith Tanay Reyez Alvarez itu diketahui berasal dari Panama, meskipun kedua orang tuanya berasal dari Honduras. Konsul itu mengatakan gadis itu bepergian bersama ayah, ibu dan dua kakaknya.

Ayahnya mengatakan Anadith diketahui lahir dengan masalah jantung dan telah dioperasi tiga tahun lalu di Panama.

Kantor urusan internal CBP akan menyelidiki kematian kedua gadis itu dalam dua waktu berbeda di Texas. Inspektur Jenderal Departemen Keamanan Dalam Negeri dan Kepolisian Harlingen telah diberitahu. Juru bicara Kepolisian Harlingen, Sgt. Larry Moore, mengatakan belum memiliki informasi tentang kematian Anadith.

Baca Juga: Tingkatkan Keterampilan Pengecatan, AkzoNobel Jadikan Mitra Dulux Sebagai Program Unggulan

Follow Berita Okezone di Google News

Kematian Anadith hanya berselang satu minggu dari kematian seorang remaja Honduras berusia 17 tahun, Ángel Eduardo Maradiaga Espinoza, yang bepergian seorang diri. Ia meninggal dalam tahanan Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS. Seperti diketahui, dalam beberapa minggu terakhir, AS telah berjuang keras mengatasi lonjakan jumlah migran yang datang ke perbatasan selatan Amerika. Mereka berharap dapat memasuki wilayah Amerika setelah berakhirnya “Title 42,” aturan yang membatasi migrasi selama perebakan luas pandemi. Patroli Perbatasan minggu lalu mulai membebaskan para migran di Amerika tanpa pemberitahuan untuk datang ke pengadilan imigrasi, alih-alih memerintahkan mereka melapor ke kantor imigrasi dalam waktu 60 hari. Langkah itu menghemat waktu untuk pemrosesan, sehingga mereka dapat membuka ruang-ruang di fasilitas penahanan. Seorang hakim federal di Florida memerintahkan diakhirinya kebijakan membebaskan migran dengan cepat itu. Pada 10 Mei atau satu hari sebelum berakhirnya “Title 42,” Patroli Perbatasan menahan 28.717 migran. Menurut dokumen-dokumen pengadilan, jumlah ini dua kali lipat dari dua minggu sebelumnya. Hingga hari Minggu (14/5) jumlah migran turun 23% menjadi 22.259, tetap tinggi dibandingkan pada hari-hari biasa. Waktu yang dihabiskan para migran dalam tahanan rata-rata adalah 77 jam, lima jam lebih lama dibandingkan dengan waktu maksimum yang diizinkan berdasarkan kebijakan badan itu.

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.