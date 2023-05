LAMPUNG - Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Provinsi Lampung Reihana Wijayanto tidak berada di rumah pribadinya di Perumahan Way Halim Permai, Kecamatan Way Halim Kota Bandarlampung.

Hal tersebut diungkapkan Jupri, salah satu asisten rumah tangga Reihana saat diwawancarai awak media, Jumat (19/5/2023) sore. Pasalnya, saat ini penyidik KPK tengah menelusuri aset milik Reihana.

"Nggak ada, ibu lagi di Jakarta," katan Jupri yang mengaku sopir pribadi Reihana.

Disinggung, mobil berpelat merah yang terparkir di garasi rumah, Jupri menyebut bahwa itu merupakan mobil dinas kantor. "Itu mobil kantor, saya yang bawa," tutur Jupri.

Jupri tidak membantah bahwa Kadinkes Lampung itu memiliki rumah lain. Namun, ia tidak mengetahui secara persis lokasi rumahnya. "Saya enggak tahu," kata dia.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Provinsi Lampung Reihana Wijayanto meminta penundaan klarifikasi soal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Terkait hal itu, KPK menurunkan tim ke Lampung, untuk mengecek langsung harta kekayaan Kadinkes selama 14 tahun tersebut.

Berdasarkan pantauan MNC Portal, di dalam rumah bernuansa serba hijau dengan banyak tanaman tersebut terdapat 3 jenis kendaraan roda 4, dua kijang Innova berwarna hitam yang berada di garasi, serta satu Sedan Mercy berwarna hitam yang terdapat pada garasi lainnya.

Dari salah satu kendaraan itu, terdapat kendaraan berpelat merah dengan nomor polisi BE 1430 BZ. Sementara nomor pelat mobil innova yang berada di garasi bernomor polisi BE 1536 YH dan sedan mercy yang terdapat pada garasi lainnya bernomor polisi BE 1088 BL.