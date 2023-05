SYDNEY - Seorang wanita lansia Australia dengan demensia dirawat di rumah sakit dengan luka yang mengancam jiwa setelah disetrum oleh polisi di panti jompo.

Petugas dipanggil ke Yallambee Lodge di Cooma, New South Wales (NSW), setelah ada laporan bahwa Clare Nowland yang berusia 95 tahun membawa pisau.

Insiden yang terjadi pada dini hari itu telah memicu protes, atas apa yang dikatakan para advokat sebagai tanggapan yang tidak proporsional.

Kepala polisi New South Wales mengatakan penyelidikan sedang dilakukan.

Nowland ditemukan "dipersenjatai" dengan pisau steak di rumah perawatan - yang berada di kota Cooma sekira 114km selatan Canberra - pada Rabu, (17/5/2023) dini hari, kata Asisten Komisaris Polisi Peter Cotter kepada media pada Jumat, (19/5/2023) .

Dua petugas dan staf panti jompo mencoba meredakan situasi, sebelum Nowland perlahan mulai mendekati polisi dan disetrum.

"Dia punya alat bantu jalan. Tapi dia punya pisau," katanya sebagaimana dilansir BBC.

Teman keluarga Andrew Thaler mengklaim Nowland dipukul dua kali - di dada dan punggung - sebelum dia jatuh, menderita patah tulang tengkorak dan pendarahan otak yang serius.

Keluarganya sudah berduka karena mereka tidak mengharapkan dia bertahan hidup, katanya kepada BBC News.

"Keluarga terkejut, mereka bingung... dan masyarakat marah."Â

"Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana Anda menjelaskan tingkat penggunaan kekuatan ini? Tidak masuk akal."

Thaler menggambarkan Nowland sebagai "pelayanan yang luar biasa bagi masyarakat dan gerejanya, sangat dihormati oleh banyak orang".

Dia muncul di TV pada 2008 untuk menandai ulang tahunnya yang ke-80 dengan terjun payung di atas Canberra.

Kelompok masyarakat, termasuk NSW Council for Civil Liberties and People with Disability Australia (PwD), mengkritik tanggapan polisi.

"Entah dia salah satu wanita berusia 95 tahun yang gesit, bugar, cepat, dan mengintimidasi, atau ada kurangnya penilaian (dari) petugas polisi itu," kata Presiden PwD Nicole Lee kepada Australian Broadcasting Corporation (ABC).

"Dia membutuhkan seseorang untuk ... menanganinya dengan kasih sayang dan waktu, bukan penyetrum."

Polisi NSW telah meluncurkan penyelidikan insiden kritis, yang menurut Komisaris Karen Webb diperlakukan dengan "sangat serius".

"Saya memahami dan berbagi keprihatinan masyarakat," katanya.

Petugas yang terlibat, yang dilaporkan memiliki pengalaman 12 tahun, belum diskors tetapi telah diberhentikan dari tugas aktif.

Dia akan diwawancarai sebagai bagian dari penyelidikan, yang akan mencakup tim pembunuhan.

"Tidak ada petugas, tidak satu pun dari kita, yang kebal hukum," kata Cotter.

"Semua tindakan kami akan diteliti secara ketat dari sudut pandang kriminal juga."

Rumah perawatan, yang dijalankan oleh Dewan Regional Snowy Monaro, telah mempertahankan tanggapannya. Staf mengikuti prosedur dan melakukan apa yang diperlukan dalam situasi tersebut, kata chief operating officer dewan Jeff Morgan kepada media lokal.

Yallambee Lodge dibuka pada 1995 dan merawat penduduk dengan "kebutuhan yang lebih tinggi", menurut situs webnya.

Nowland telah tinggal di rumah jompo itu selama lebih dari lima tahun, ABC melaporkan.