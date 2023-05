SURABAYA - Anggota Keluarga Kecil Driver Online (KK DO) Wonokromo, Fajri berharap agar Partai Perindo bisa menang dalam Pemilu 2024 mendatang. Dia juga ingin agar para bakal calon legislatif (bacaleg) dari partai bernomor urut 16 di surat suara Pemilu 2024 itu bisa duduk di kursi dewan.

"Intinya, semoga para bacaleg Partai Perindo bisa maju dan bisa terpilih nantinya di masing-masing dapilnya. Saya berharap kebersamaan dengan Partai Perindo ini bisa terus terjaga," kata Fajri menghadiri acara Halal Bihalal Partai Perindo bersama Keluarga Kecil Driver Online (KK DO) Wonokromo dan Unit Reaksi Cepat (URC) Kota Surabaya, Sabtu (20/5/2023).

Acara yang digelar di One East Penthouse and Residence Collection, Jalan Kertajaya tersebut dihadiri sejumlah bakal calon legislatif (bacaleg) Partai Perindo, mulai dari DPR RI hingga DPRD Kota Surabaya. Mereka antara lain, bacaleg DPR RI dapil 1 Jawa Timur (Jatim) Natalia C Tanudjaja, bacaleg dapil 1 DPRD Jatim, Hamzah, bacaleg DPRD Kota Surabaya dapil 1, Toening Goestiati, bacaleg DPRD Kota Surabaya dapil 4, Yulius Eko Prasetyo, bacaleg DPRD Kota Surabaya dapil 3, Adhinata Wira Diputro, bacaleg DPRD Kota Surabaya dapil 4, Nino Yogantoro dan bacaleg DPRD Kota Surabaya dapil 5, Rudy Sutanto.

Fajri berharap, ke depan Partai Perindo bisa terus mendukung kegiatan dari KK DO Wonokromo. Salah satunya adalah kegiatan halal bihalal ini. Selain halal bihalal, kegiatan ini juga untuk merayakan ulang tahun yang ke-3 dari KK DO Wonokromo. "Hari ini kita bisa silaturahmi dengan teman-teman KK DO yang sudah lama tidak berkumpul," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua I Bidang Organisasi DPW Partai Perindo Jatim, Muhammad Rifqi Pramantyo menambahkan, kegiatan bersama KK DO dan URC Surabaya ini bertujuan mempererat hubungan antara Partai Perindo dengan kelompok masyarakat. Kegiatan ini juga untuk mengenalkan bacaleg Partai Perindo.

"Para bacaleg ini nantinya bisa tandem untuk memenangkan Partai Perindo di Pemilu 2024 mendatang," katanya.

Pembina KK DO Wonokromo, Nino Yogantoro meminta agar para driver ojol yang tergabung dalam KK DO Wonokromo ini tetap solid dan kompak. Jika ada perselisihan antar anggota, diharapkan bisa diselesaikan secara baik-baik.

"Jangan tekan sana, tekan sini atau singkirkan sana, singkirkan sini," katanya.

