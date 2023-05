UKRAINA – Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersikeras bahwa Bakhmut "tidak diduduki" oleh Rusia setelah kelompok tentara bayaran yang didukung Moskow mengklaim kendali.

Presiden Ukraina berbicara selama kunjungan yang mencuri perhatian ke Hiroshima, Jepang, untuk KTT G7.

Pada konferensi pers di hari terakhir KTT, Zelensky menolak untuk memberikan rincian yang tepat. Namun dia mengatakan kota itu, di mana pertempuran perang terpanjang dan paling berdarah telah berkecamuk sejak Agustus lalu, tidak diduduki oleh Rusia sampai hari ini.

"Tidak ada dua atau tiga interpretasi dari kata-kata itu," tambahnya, setelah sebelumnya bingung dengan pernyataannya tentang status kota tersebut.

Pendiri Wagner Yevgeny Prigozhin sebelumnya mengklaim kemenangan di Bakhmut.

Namun sumber militer Ukraina mengatakan kepada BBC bahwa mereka masih menguasai beberapa bangunan di pinggiran kota.

Dalam sebuah video yang diposting pada Sabtu (20/5/2023), Prigozhin dari Wagner mengklaim para pejuangnya - yang telah memimpin serangan Rusia di Bakhmut - berada dalam kendali penuh atas kota tersebut.

Zelensky membandingkan Bakhmut dengan Hiroshima, yang terkena bom atom pada Perang Dunia Kedua, menjanjikan "rekonstruksi" serupa di negaranya.

Sebelumnya pada Minggu (21/5/2023), dia mengunjungi Taman Peringatan Perdamaian Hiroshima bersama Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida - ketika Amerika Serikat (AS) menjatuhkan bom di kota tersebut pada1945.

Zelensky meletakkan karangan bunga bagi mereka yang tewas dalam serangan itu.

Setelah bertemu dengan Kishida, dia melangkah ke sebuah auditorium di taman perdamaian untuk berbicara kepada wartawan.

Saat dia masuk, seorang jurnalis berteriak dari belakang ruangan: "Slava Ukraini" (kemuliaan bagi Ukraina). Zelensky mengangguk untuk mengakuinya.

Dia menarik beberapa kesamaan antara Hiroshima dan Ukraina, mengatakan bahwa gambar reruntuhan kota Jepang setelah pengeboman mengingatkannya pada masa kini Bakhmut. Dia bersumpah akan ada "rekonstruksi dan pemulihan" serupa di Ukraina.

"Sekarang Hiroshima telah membangun kembali kota mereka, dan kami bermimpi untuk membangun kembali kota kami," katanya.

Sebelumnya ada beberapa kebingungan tentang status Bakhmut, setelah Zelensky mengatakan "hari ini Bakhmut hanya ada di hati kami".

Kantornya kemudian mengklarifikasi bahwa dia tidak mengatakan bahwa kota itu telah jatuh.

Tapi pejuang Rusia setidaknya menguasai sebagian besar Bakhmut. Tentara bayaran Wagner telah memusatkan upaya mereka di sana selama berbulan-bulan, dan taktik pengiriman pasukan yang mahal dan tanpa henti tampaknya secara bertahap mengikis perlawanan Kyiv.

Pasukan Ukraina telah menolak seruan untuk penarikan taktis sampai saat ini, tetapi mengatakan bahwa jika mereka menarik diri, itu akan menjadi "kemenangan Pyrrhic" bagi Rusia.

Zelensky juga menyinggung pasukannya terus melakukan "pekerjaan penting" di daerah tersebut.

Komandan pasukan darat Ukraina kemudian mengatakan pasukan Kyiv membuat kemajuan di pinggiran Bakhmut dan semakin dekat dengan "pengepungan taktis" kota.

Jenderal Oleksandr Syrskyi menambahkan bahwa dia telah mengunjungi pasukan di garis depan.

Institute for the Study of War (ISW) tampaknya menguatkan klaim Jenderal Syrskyi, menulis dalam laporan lapangan bahwa "rekaman geolokasi" menunjukkan brigade Ukraina "menyerang pasukan Rusia yang tidak ditentukan di selatan Klishchiivka, 7 km barat daya Bakhmut".

Analis mengatakan kota itu memiliki nilai strategis yang kecil bagi Moskow, tetapi perebutannya akan menjadi kemenangan simbolis bagi Rusia setelah pertempuran perang terpanjang di Ukraina sejauh ini.

Namun, ketika Rusia berjuang keras untuk mengklaim kota Severodonetsk dan Lysychansk musim panas lalu, Ukraina segera merebut kembali sebagian wilayah di tempat lain.

Tidak diragukan lagi berharap untuk menggunakan strategi serupa untuk serangan balik yang diantisipasi tahun ini.

Dalam analisis terpisah, ISW mengatakan Wagner hanya mampu melanjutkan serangan berkelanjutannya di Kota Bakhmut setelah "pasukan reguler Rusia" mengambil tanggung jawab atas sayap.

“Jika Prigozhin, pemimpin Wagner, berpegang teguh pada kata-katanya dan menarik pasukannya dari Bakhmut dalam beberapa hari mendatang, "pasukan konvensional Rusia akan semakin tidak mungkin untuk melakukan operasi ofensif [lainnya]," tambah ISW.

Perang di Ukraina telah mendominasi KTT selama tiga hari para pemimpin G7 di Jepang, dengan Zelensky mengadakan pertemuan dengan beberapa pemimpin dunia untuk melobi untuk mendapatkan lebih banyak dukungan.

Kegigihannya membuahkan hasil. Pada KTT tersebut, AS mengumumkan akan mengizinkan sekutu Baratnya untuk memasok Ukraina dengan jet tempur canggih, termasuk F-16 buatan Amerika.

Namun, belum ada negara yang berkomitmen untuk memasok jet ke Ukraina.

"Kami akan mengusahakannya, saya yakin ... saya tidak dapat memberi tahu Anda berapa banyak - ini bukan rahasia, kami benar-benar tidak tahu,” terang Zelensky saat ditanya BBC seberapa yakin dia mendapatkan F-16 dari sekutunya.

BBC juga menanyakan kapan serangan balik musim semi yang tertunda akan dimulai.

"Rusia akan merasakan ketika kami melakukan serangan balik," jawabnya.