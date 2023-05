RUSIA – Rusia memberikan peringatan keras kepada negara-negara Barat tentang risiko besar jika mereka memasok jet tempur F-16 ke Ukraina.

Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Alexander Grushko menegaskan Rusia akan terus mengawasi apa yang terjadi.

“Ini melibatkan risiko yang sangat besar bagi diri mereka sendiri. Bagaimanapun, ini akan diperhitungkan dalam semua rencana kami, dan kami memiliki semua sarana yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan,” lanjutnya.

Berikut 5 faktanya.

1. Biden beri dukungan

Komentar tersebut muncul setelah Presiden AS Joe Biden memberikan dukungannya kepada pilot Ukraina untuk dilatih menerbangkan F-16. Keputusan Biden ini berbeda dengan keputusan sebelumnya.

Biden memberi tahu sekutu G7 bahwa AS akan mendukung upaya pelatihan bersama F-16 untuk Ukraina.

Setelah sempat mengatakan Kyiv tidak membutuhkan jet tempur awal tahun ini, Presiden AS Joe Biden membalikkan keberatannya dengan memberi isyarat kepada sekutu Eropa bahwa mereka akan mengizinkan ekspor F-16 ke Ukraina.

Penasihat keamanan nasional utama Biden, Jake Sullivan, mengatakan kepada wartawan pada Sabtu (20/5/2023) di Jepang bahwa Biden percaya dalam memperlengkapi negara untuk pertarungan jangka panjang melawan Rusia.

2. Sistem senjata performa tinggi

F-16 dianggap sebagai sistem senjata performa tinggi dengan jangkauan 500 mil (860 kilometer). Jet tempur ini juga akan meng-upgrade pesawat yang saat ini ada di armada Ukraina.

3. Koalisi internasional

Awal pekan ini, Inggris dan Belanda dilaporkan membangun “koalisi internasional” untuk membantu Ukraina mendapatkan jet tempur F-16.

Sejumlah negara Eropa memiliki pasokan F-16 buatan AS, termasuk Belanda, yang telah mengisyaratkan kesediaan untuk mengekspor beberapa di antaranya ke Ukraina. Tetapi AS harus menyetujui transfer pihak ketiga itu karena teknologi jet AS yang sensitif.

4. Ingin dapatkan F-16

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terus telah berjuang untuk mendapatkan F-16 untuk melawan Rusia.

Ukraina khawatir jet tempur ini akan digunakan di tanah Rusia yang berpotensi memicu eskalasi antara NATO dan Rusia.

5. Menjamu pilot Ukraina

Pada Maret lalu, AS menjamu dua pilot Ukraina di pangkalan militer di Tucson, Arizona, untuk mengevaluasi keterampilan mereka menggunakan simulator penerbangan dan menilai berapa lama waktu yang dibutuhkan mereka untuk belajar menerbangkan berbagai pesawat militer AS, termasuk F-16.