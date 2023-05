INDIANAPOLIS - Seorang pria Indiana tewas dan kedua anaknya terluka setelah sebuah granat tangan milik kakek mereka meledak.

Ledakan itu terjadi pada Sabtu (20/5/2023) malam di Lake of the Four Seasons, sebuah komunitas sekitar 140 mil (225km) barat laut Indianapolis.

Polisi percaya seseorang menarik pin pada perangkat. Sang ayah meninggal dan putranya yang berusia 14 tahun serta putrinya yang berusia 18 tahun menderita luka pecahan peluru.

Kedua remaja itu dibawa ke rumah sakit. Kondisi mereka belum diketahui dengan jelas.

Dikutip BBC, dalam sebuah pernyataan yang diposting ke Facebook, Departemen Sheriff Lake County mengatakan bahwa petugas yang merespons menemukan korban berusia 47 tahun itu terluka parah di rumahnya. Dia kemudian dinyatakan meninggal dan diidentifikasi sebagai Bryan Niedert.

Sebuah regu penjinak bom dipanggil ke tempat kejadian untuk memeriksa apakah ada bahan peledak lain di rumah tersebut.

Pihak berwenang belum merilis informasi lebih lanjut tentang granat atau mengapa itu ada di barang milik kakek.

Sementara kematian akibat persenjataan yang tidak meledak sangat jarang terjadi di AS, hal itu bukannya tidak pernah terdengar. Pada 2020, seorang anak laki-laki berusia 12 tahun di Virginia terbunuh ketika granat tangan Perang Dunia Kedua yang dibeli di pasar loak lokal meledak. Menurut para ahli, sebagian besar granat dan persenjataan lain yang ditemukan di rumah-rumah pribadi tidak berdaya dan aman untuk ditangani. Tahun lalu FBI memperingatkan beberapa keluarga veteran perang AS yang sudah lanjut usia menemukan suvenir yang tak terduga, dan sangat berbahaya, di antara barang-barang orang yang mereka cintai yakni bom waktu.

