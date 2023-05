JAKARTA - Berbicara mengenai Kerajaan Inggris memang selalu menarik dan ada banyak hal yang bisa dibahas. Salah satunya adalah tiara yang digunakan oleh putri Kerajaan Inggris. Anggota keluarga Kerajaan Inggris memang selalu memperhatikan penampilan, terkhusus untuk para putrinya.

Lalu apa saja tiara terindah yang pernah dipakai oleh putri Kerajaan Inggris? Memperingati Hari Tiara Internasional pada 24 Mei, yang bertepatan dengan tanggal lahir Ratu Victoria, berikut tiara terindah dari Kerajaan Inggris:

BACA JUGA:

Tiru Putri Diana, Kate Middleton Pakai Mantel Merah ke Wales

1. Queen Mary’s Girls of Great Britain and Ireland Tiara

Tiara cantik yang disebut dengan Queen Mary’s Girls of Great Britain and Ireland Tiara ini merupakan tiara yang dibuat khusus untuk Ratu Mary untuk digunakan pada hari pernikahannya pada 1893. Tiara ini diberikan kepada Ratu Mary sebagai hadiah pernikahan dari ‘Girls of Great Britain dan Ireland’.

Lima puluh tahun kemudian, tepatnya pada 1947, Ratu Mary memberikan tiara tersebut untuk cucunya yaitu Ratu Elizabeth II, yang saat itu masih bergelar Putri Elizabeth, pada pernikahannya dengan Prince Philip. Sejak itu, tiara terus digunakan secara turun-temurun, oleh Putri Anne dan Putri Beatrice pada hari pernikahan mereka.

Baca Juga: Tingkatkan Keterampilan Pengecatan, AkzoNobel Jadikan Mitra Dulux Sebagai Program Unggulan

Follow Berita Okezone di Google News

2. The Lover’s Knot Tiara

Selanjutnya, terdapat tiara yang digunakan oleh putri kerajaan, termasuk Putri Diana. Pada mulanya The Lover’s Knot Tiara dibuat untuk Ratu Mary pada 1914. Tiara ini terbuat dari mutiara dan berlian yang sudah dimiliki oleh keluarga Ratu Mary, dengan desain yang terinspirasi dari tiara neneknya yaitu Putri Augusta dari Hesse. Kemudian ia pun mewariskan tiara tersebut kepada Ratu Elizabeth II dan diteruskan kepada menantunya, Putri Diana, sebagai hadiah pernikahan Putri Diana-Pangeran Charles di tahun 1981. Menjadi tiara yang disukai oleh rakyat Inggris, tiara itu tidak terlihat lagi semenjak Putri Diana bercerai dengan Pangeran Charles. Tiara ini muncul kembali saat Putri Kate, istri Pangeran William, beberapa kali menggunakannya di acara kerajaan. 3. Cartier Halo Scroll Tiara Tiara selanjutnya merupakan tiara yang digunakan oleh Kate Middleton saat pernikahannya dengan Pangeran William, yaitu Cartier Halo Scroll Tiara. Tiara ini merupakan hadiah untuk Ratu Elizabeth II saat ulang tahunnya ke-18 dari orang tuanya. Lalu ia meminjamkan tiara tersebut kepada adiknya, Putri Margaret, yang tampil pertama kali pada hari pelantikan Ratu Juliana dari Belanda di tahun 1948. Selanjutnya, tiara digunakan oleh Putri Anne di tahun 1967. Pada 2011, tiara tersebut digunakan oleh Kate Middleton untuk pernikahannya. Tiara ini dibuat oleh Cartier dengan menggunakan sekitar 149 berlian baguette-cut dan 739 berlian brilliant-cut dalam berbagai ukuran. 4. The Diamond Bandeau Tiara Pernikahan Pangeran Harry tak kalah meriah dari pernikahan Pangeran William. Hal yang menjadi sorotan, salah satunya, adalah tiara yang digunakan oleh Meghan Markle, istri Pangeran Harry, pada pernikahannya, yaitu The Diamond Bandeau Tiara. Tiara ini dibuat di 1932 untuk Ratu Mary. Di bagian tengah tiara ini terdapat bros 10 berlian yang bisa dilepas. Tiara tersebut dibuat untuk menahan tudung yang digunakan Ratu Mary saat itu. Kemudian, tiara diturunkan kepada cucunya, Ratu Elizabeth pada 1953. Setelah itu, digunakan oleh Meghan Markle pada pernikahannya dengan Pangeran Harry. 5. The Lotus Flower Tiara

Tiara ini merupakan tiara yang dikenal karena digunakan oleh Ibu Suri, ibu dari Ratu Elizabeth II. The Lotus Flower Tiara dibuat pada tahun 1920-an dari kalung Garrard yang diberikan oleh suami Ibu Suri, Raja George VI. Lalu tiara ini diberikan kepada putri keduanya, yaitu Putri Margaret, sebelum pernikahannya dengan Earl of Snowdon di tahun 1959. Setelah Putri Margaret meninggal dunia, tiara diberikan kepada Ratu Elizabeth II. Saat ini, tiara tersebut kerap digunakan Kate Middleton saat melakukan tugas kerajaan.

Sebelumnya 1 3 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.