NEW YORK - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden telah menunjuk Jenderal Charles "CQ" Brown Jr untuk menjadi ketua berikutnya dari Kepala Staf Gabungan, perwira tinggi militer di AS.

Jenderal Brown, saat ini kepala staf Angkatan Udara, akan menggantikan Jenderal Mark Milley, yang masa jabatannya berakhir pada September mendatang

Jika dikonfirmasi, dia akan menjadi satu-satunya perwira kulit hitam lain yang memegang jabatan tertinggi ini dalam sejarah AS selain Jenderal Colin Powell, yang menjabat dari 1989 – 1993.

Ketua adalah penasihat militer utama presiden. Karena Menteri Pertahanan Lloyd Austin juga berkulit hitam, ini akan menjadi pertama kalinya dua pria Afrika-Amerika secara bersamaan memegang posisi sipil dan militer paling senior di Pentagon.

Mengumumkan nama Gen Brown pada sebuah upacara di Taman Mawar Gedung Putih pada Kamis (25/5/2023), Biden menyebutnya sebagai "pejuang" yang "turun dari garis pejuang yang membanggakan".

"Dia tahu apa artinya berada di tengah-tengah pertempuran dan bagaimana tetap tenang saat keadaan menjadi sulit," terangnya, dikutip BBC.

"Dia mendapatkan rasa hormat dari sekutu dan mitra kami di seluruh dunia yang menganggap Jenderal Brown sebagai mitra tepercaya dan ahli strategi terkemuka,” lanjutnya.

Biden juga berterima kasih kepada Jenderal Milley atas pengabdiannya selama bertahun-tahun karena memimpin militer melalui "lingkungan keamanan paling kompleks yang pernah dihadapi dunia kita dalam waktu yang lama". Sebagai kepala staf Angkatan Udara, Jenderal Brown mengawasi pelatihan dan perlengkapan hampir 700.000 personel militer baik di AS maupun di luar negeri. Sebelum menjadi orang kulit hitam pertama yang menjalankan perannya saat ini ketika dia diangkat pada Juni 2020, dia adalah komandan Angkatan Udara Pasifik untuk komando Indo-Pasifik AS. Dia memulai dinas militernya sebagai pilot komando, mencatat lebih dari 3.000 jam terbang dan 130 jam tempur. Gedung Putih mengatakan Jenderal Brown telah memainkan peran penting dalam memberikan bantuan militer ke Ukraina dan berpengalaman dalam mengarahkan hubungan AS-China. Setelah pembunuhan George Floyd oleh seorang polisi di Minnesota pada 2020, Gen Brown merilis video emosional yang berbicara tentang bagaimana pengalaman pribadinya sebagai pria kulit hitam di Amerika "tidak selalu menyanyikan tentang kebebasan dan kesetaraan". "Saya sedang memikirkan tentang tekanan yang saya rasakan untuk tampil tanpa kesalahan, terutama untuk penyelia yang saya anggap kurang mengharapkan saya sebagai orang Afrika-Amerika,” katanya tentang awal karir militernya, Jenderal Mark Milley masih memiliki empat bulan tersisa dari masa jabatan empat tahunnya, meskipun presiden sering mengungkap penggantinya terlebih dahulu untuk memberikan waktu untuk persetujuan kongres. Konfirmasi itu bisa saja menemui kendala. Lebih dari 200 penunjukan militer senior saat ini ditahan oleh Senat AS karena perselisihan tentang aborsi. Senator Tommy Tuberville telah memblokir konfirmasi atas kebijakan Pentagon yang menyediakan dana perjalanan dan dukungan untuk pasukan dan tanggungan mereka yang ingin mengakhiri kehamilan. Oposisi Partai Republik Alabama telah menuai kecaman dari sesama Republikan, yang memperingatkan hal itu dapat menimbulkan risiko bagi kesiapan militer AS.

