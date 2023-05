GOWER – Peziarah berbondong-bondong datang ke Gower, Missouri, Amerika Serikat (AS) untuk menyaksikan keajaiban dari jenazah seorang biarawati yang masih utuh setelah empat tahun dimakamkan.

Suster Wilhelmina Lancaster, pendiri Benedictine Sisters of Mary, Queen of the Apostles di Gower meninggal dunia di usia 95 tahun pada Mei 2019. Jenazahnya dimakamkan tanpa dibalsem dalam peti mati kayu yang retak, yang membuat tubuhnya lembab.

Ketika jenazahnya digali pada 18 Mei 2023 untuk dipindahkan ke kapel biara yang dimaksudkan sebagai tempat peristirahatan terakhirnya, para suster Benediktin mengira akan menemukan tulang belulang. Namun, mereka malah menemukan tubuh dan kebiasaan yang utuh tanpa kerusakan atau pembusukan.

"Kami pikir dia adalah wanita Afrika-Amerika pertama yang ditemukan tidak rusak," kata kepala biara komunitas tersebut, Bunda Cecilia, yang juga yang bertugas membuka peti mati dan memeriksa jasad Suster Wilhemina.

Kondisi jenazah Suster Wilhemina ini membuat banyak jemaat menyebutnya sebagai “keajaiban” dan meyakini bahwa almarhum telah “diberkati”. Sebutan "Tidak dapat dirusak" diberikan oleh Gereja Katolik untuk mayat yang ditemukan telah diawetkan dari pembusukan yang diyakini oleh campur tangan ilahi. Sebutan ini membuat almarhum mungkin dapat digelari sebagai seorang Santo. Namun, Uskup James Johnston dari Kansas City mengatakan proses penilaian untuk Suster Wilhelmina belum dimulai. Baca Berita Selengkapnya: Jasad Utuh Setelah 4 Tahun Dimakamkan, Biarawati AS Disebut Akan Dijadikan Orang Suci

