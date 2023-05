MOSKOW - Ukraina meluncurkan salah satu serangan pesawat tak berawak (drone) terbesarnya ke Moskow pada Selasa, (30/5/2023) menurut Kementerian Pertahanan Rusia. Kementerian mengatakan semua drone Ukraina berhasil dihancurkan saat mendekati kota.

Tidak ada laporan kematian dari serangan tersebut.

Walikota Moskow Sergei Sobyanin mengatakan dua orang terluka, salah satunya dirawat di rumah sakit, dalam serangan dini hari itu. Penghuni beberapa bagian dari dua blok apartemen telah dievakuasi tetapi kemudian kembali.

"Pagi ini, akibat serangan drone, kerusakan kecil terjadi di beberapa gedung," kata Wali Kota Moskow Sergei Sobyanin sebagaimana dilansir Reuters. "Tidak ada yang terluka parah."

Video yang diposting di media sosial menunjukkan apa yang tampak seperti drone yang ditembak jatuh dan kepulan asap membumbung di atas cakrawala Moskow.

Bandara Moskow tetap buka.

Kementerian pertahanan Rusia mengatakan drone dikirim oleh Kyiv tetapi semuanya hancur, menurut kantor berita Rusia.

Anggota parlemen Rusia Maxim Ivanov mengatakan itu adalah serangan paling serius di Moskow sejak serangan Nazi selama Perang Dunia Kedua, dengan mengatakan tidak ada warga negara yang dapat menghindari apa yang dia katakan sebagai "realitas baru".

"Kamu akan mengalahkan musuh sebagai satu kepalan tangan dengan Tanah Air kita, atau rasa malu yang tak terhapuskan dari kepengecutan, kerja sama dan pengkhianatan akan menelan keluargamu," katanya.

Serangan pesawat tak berawak Ukraina di dalam Rusia telah meningkat intensitasnya dalam beberapa pekan terakhir. The New York Times melaporkan bahwa intelijen Amerika Serikat (AS) yakin Ukraina berada di balik serangan pesawat tak berawak di Kremlin awal bulan ini.

Ukraina belum secara terbuka mengakui melancarkan serangan terhadap sasaran di dalam Rusia.

Komite investigasi Rusia mengatakan sejumlah drone ditembak jatuh dan ada kerusakan kecil akibat reruntuhan yang jatuh, tetapi tidak mengatakan berapa banyak drone yang diserang.

Saluran Telegram Baza, yang memiliki sumber yang baik di antara dinas keamanan Rusia, mengatakan sekira 25 drone menyerang Moskow. RBK Rusia mengutip sumber kementerian dalam negeri yang mengatakan bahwa lebih dari 10 drone ditembak jatuh.

Andrei Vorobyov, gubernur wilayah Moskow, mengatakan di saluran Telegram bahwa beberapa drone ditembak jatuh saat mendekati Moskow.