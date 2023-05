JAKARTA - Presiden Pemuda Organisasi Kerjasama Islam (OKI) Indonesia (OIC Youth Indonesia) Astrid Nadya Rizqita, mengucapkan selamat kepada Presiden terpilih Republik Turki, Recep Tayyip Erdogan, dalam pemilihan yang berlangsung pada 28 Mei 2023.

“Kemenangannya yang luar biasa, yang merupakan bukti nyata kepercayaan tak tergoyahkan dan dukungan tak tergoyahkan yang diberikan oleh rakyat Turki kepadanya,”ujar Astrid, Selasa (30/5/2023).

OIC Youth Indonesia juga optimis untuk masa jabatan baru Presiden Erdogan dan berharap dia akan terus sukses dalam upayanya untuk membimbing dan memimpin bangsa Turki.

Astrid juga mengungkapkan, inisiatif dan prakarsa yang didukung oleh kepemimpinan Presiden Erdogan, baik dalam platform multilateral, diantaranya forum United Nations, Organization of Islamic Cooperation, Group of 20, Organization of Turkic States, Developing 8, MIKTA, maupun bilateral, telah memberikan kontribusi positif bagi pemuda.

“OIC Youth Indonesia mengakui dan mengapresiasi peran aktif Republik Turki dalam memajukan isu-isu pemuda, termasuk melalui dukungan terhadap Islamic Cooperation Youth Forum (ICYF), organisasi pemuda dibawah struktur OKI yang berkantor pusat di Republik Turki,”ungkapnya.

Dia melanjutkan, pendiri OIC Youth Indonesia dan Chairman Indonesia National Youth Council (Indonesia NYC), Tantan Taufiq Lubis, juga saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden Islamic Cooperation Youth Forum for Asian Region, yang dipimpin oleh H.E Taha Ayhan dari Turki.

Sementara itu, Sekjen OIC Youth Indonesia, Adlan Almilzan Athori, menyampaikan harapannya bahwa masa jabatan baru Presiden Erdogan akan menjadi periode yang sukses dalam memimpin negara menuju kemajuan yang berkelanjutan.

“Kembali terpilihnya Presiden Erdogan mencerminkan kepercayaan tinggi yang diberikan oleh rakyat Turki kepadanya,” ujarnya. Dia melanjutkan, keikutsertaan aktif rakyat Turki dalam proses demokrasi ini adalah simbol kekuatan dan komitmen mereka terhadap pembangunan negara. “OIC Youth Indonesia berharap kerja sama dan hubungan yang erat antara Republik Indonesia dan Republik Turki akan terus berkembang di masa depan, terutama dalam meningkatkan keterlibatan pemuda dan memajukan nilai-nilai persahabatan serta kerjasama yang saling menguntungkan antara kedua negara,” pungkasnya.

