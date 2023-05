JAKARTA - Tanggal 31 Mei diperingati sebagai Hari Tanpa Tembakau Sedunia atau World No Tobacco Day. Melansir laman resmi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), pada awalnya negara-negara anggota WHO mengusung lahirnya Hari Tanpa Tembakau Sedunia pada 1987.

Pada tahun yang sama, World Health Assembly atau Majelis Kesehatan Dunia mengeluarkan Resolusi WHA40.38. Mereka menyerukan mulai 7 April 1988 sebagai hari tanpa rokok sedunia. Selanjutnya, mereka kembali mengesahkan Resolusi WHA42.19 sebagai penetapan peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia pada 31 Mei setiap tahunnya. Sejak saat itu, WHO terus mengampanyekan peringatan tersebut secara rutin dengan tema yang berbeda.

WHO dalam perayaan tahunan Hari Tanpa Tembakau Sedunia ini membawa pesan penting terkait bahaya penggunaan tembakau, praktik bisnis perusahaan. Selain itu, ada pula pesan mengenai apa yang dilakukan WHO guna memerangi epidemik tembakau, apa yang dapat dilakukan orang di seluruh dunia untuk mengeklaim hak mereka atas kesehatan serta hidup sehat untuk melindungi generasi masa depan.

Pada 2023, Hari Tanpa Tembakau Sedunia mengusung tema “Grow Food, Not Tobacco”. Kampanye ini mendorong untuk mengakhiri subsidi penanaman tembakau serta menggunakan dana untuk mendukung petani beralih ke tanaman yang lebih berkelanjutan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan gizi. Di tahun sebelumnya, tema yang diangkat oleh WHO adalah “Tobacco: Threat to Our Environment”. Sementara, peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2021 mengangkat tema “Commit to Quit”.

