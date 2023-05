CHINA - China telah menolak proposal Amerika Serikat (AS) yang mengusulkan Menteri Pertahanan Lloyd Austin untuk bertemu dengan timpalannya dari China Li Shangfu di Forum Keamanan Dialog Shangri-La di Singapura pada minggu ini.

Penentangan China terhadap pertemuan itu terjadi di tengah hubungan yang tegang antara kedua negara menyusul perjalanan mantan Ketua DPR Nancy Pelosi ke pulau berpemerintahan sendiri Taiwan Agustus lalu dan keputusan AS untuk menembak jatuh balon mata-mata China yang transit di atas situs militer AS yang sensitif pada Februari lalu.

Dalam pernyataan itu, Pentagon mengatakan China telah menolak undangan pertemuan yang diperpanjang pada awal Mei, tetapi mengatakan penolakan itu tidak akan menghalangi AS untuk mencari jalur komunikasi yang lebih baik.

“Keengganan RRT untuk terlibat dalam diskusi militer-ke-militer yang berarti tidak akan mengurangi komitmen Departemen Pertahanan untuk mencari jalur komunikasi terbuka dengan Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) di berbagai tingkatan sebagai bagian dari pengelolaan hubungan yang bertanggung jawab,” terang Sekretaris Pers Pentagon Brig. Jenderal Patrick Ryder dalam pernyataannya, dikutip CNN.

Kementerian Pertahanan China pada Rabu (31/5/2023) mengatakan pihaknya tertarik untuk mengembangkan hubungan militer AS-China tetapi menyalahkan Washington karena menghambat komunikasi.

“Tanggung jawab atas kesulitan saat ini yang dihadapi oleh kedua militer dalam pertukaran mereka sepenuhnya terletak pada pihak AS,” kata juru bicara Tan Kefei ketika ditanya tentang laporan bahwa China menolak pertemuan Singapura dan pertukaran lainnya dengan pejabat militer AS.

“AS mengklaim ingin memperkuat komunikasi, tetapi kenyataannya mengabaikan kekhawatiran China dan menciptakan hambatan buatan, yang secara serius merusak rasa saling percaya antara kedua militer,” tambahnya.

Dalam pernyataan terpisah, Kedutaan Besar China di AS mempertanyakan ketulusan dan pentingnya undangan tersebut, merujuk pada sanksi AS yang dikenakan pada pejabat, institusi, dan perusahaan China, dan mengatakan AS harus mencabut “sanksi sepihak ilegal” untuk menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi dialog.

Pernyataan itu tidak secara khusus menyebut sanksi AS terhadap Li, yang diberlakukan pada 2018 oleh pemerintahan mantan presiden Donald Trump atas pembelian senjata Rusia oleh China, termasuk pesawat tempur Su-35 dan rudal permukaan-ke-udara S-400. sistem.

AS telah memberlakukan berbagai sanksi terhadap China dalam beberapa tahun terakhir karena berbagai alasan termasuk dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang dan pembatasan kebebasan politik di Hong Kong.

The Wall Street Journal pertama kali melaporkan penolakan China untuk berpartisipasi dalam pertemuan antara kepala pertahanan.

Austin mengatakan kepada CNN awal tahun ini bahwa dia tidak berbicara dengan mitranya dari China selama "berbulan-bulan", dan China terus menolak permintaan untuk pertemuan dan panggilan telepon.

“Ini jauh dari pertama kalinya RRT menolak undangan untuk berkomunikasi dari Sekretaris, Ketua Kepala Staf Gabungan, atau pejabat Departemen lainnya,” kata seorang pejabat pertahanan.

“Terus terang, ini hanya yang terbaru dari serangkaian alasan. Sejak tahun 2021, RRT telah menolak atau gagal menanggapi lebih dari selusin permintaan dari Departemen Pertahanan untuk keterlibatan pemimpin utama, berbagai permintaan untuk dialog tetap, dan hampir sepuluh keterlibatan tingkat kerja,” lanjutnya.

Kementerian Pertahanan China juga membantah karakterisasi ini dalam pernyataannya pada Rabu (31/5/2023), yang mengatakan “sebenarnya tidak ada gangguan dalam kontak dan pertukaran antara kedua militer.”