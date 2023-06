QATAR - Perdana Menteri (PM) Qatar disebut-sebut telah bertemu secara diam-diam dengan pemimpin tertinggi Taliban pada awal bulan Mei lalu di Afghanistan.

Hal ini diungkapkan dua sumber yang mengetahui pertemuan itu kepada CNN. Menurut dua sumber itu, pertemuan terjadi di kota selatan Kandahar pada 12 Mei lalu, antara Pemimpin Tertinggi Taliban, Haibatullah Akhundzada dan Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani.

Pertemuan tersebut, yang pertama kali dilaporkan oleh Reuters, diyakini sebagai yang pertama antara Akhundzada dan seorang pemimpin asing.

Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dengan cepat diberi pengarahan oleh Qatar di Washington dan juga melalui panggilan telepon sehari setelah pertemuan antara Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dan Al-Thani, yang juga menjabat sebagai menteri luar negeri. Pembacaan singkat oleh Departemen Luar Negeri pada 13 Mei hanya mencatat "penghargaan Blinken atas bantuan berkelanjutan Qatar di Afghanistan."

CNN telah menghubungi Departemen Luar Negeri AS dan Kedutaan Besar Qatar di AS untuk memberikan komentar.

Al Jazeera Qatar melaporkan beberapa hari kemudian bahwa Al-Thani telah mengunjungi ibu kota Afghanistan sebagai bagian dari “memfasilitasi hubungan antara pemerintah sementara [Taliban] dan komunitas internasional”

Pejabat Amerika diketahui sesekali bertemu dengan perwakilan Taliban di ibu kota Qatar, Doha, sejak AS meninggalkan Afghanistan pada Agustus 2021 di tengah pengambilalihan negara oleh Taliban.

Meskipun Amerika memperingatkan agar Taliban tidak menyembunyikan teroris, pemimpin Al Qaeda Ayman al-Zawahiri tinggal di Kabul sebelum terbunuh dalam serangan pesawat tak berawak AS Juli lalu.

Qatar berfungsi sebagai kekuatan pelindung AS di Afghanistan, di mana ia tidak memiliki kehadiran diplomatik. Kompleks diplomatik di Kabul – yang pernah menjadi salah satu Kedutaan Besar AS terbesar di dunia – telah ditutup sejak Agustus 2021, dan AS memindahkan misi diplomatiknya ke Doha.