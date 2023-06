MANTAN Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan, ia berharap Presiden Joe Biden ‘tidak terluka’ setelah tersandung dan terjatuh usai menyerahkan ijazah terakhir pada upacara wisuda di Akademi Angkatan Udara AS pada Kamis (1/6/2023).

Melansir VoA Indonesia, Biden segera berdiri dan berjalan kembali ke kursinya.

Presiden AS berusia 80 tahun itu jatuh ke depan, menahan tubuhnya dengan tangan, kemudian bangkit dengan bantuan tiga orang. Ia lalu berjalan kembali ke kursinya tanpa bantuan.

Setelah dibantu berdiri, ia lantas menunjuk sesuatu di belakangnya – tampaknya menunjuk sesuatu yang menyebabkannya tersandung. Ia kemudian berbaur lagi dengan pejabat lain, tersenyum, dan memberi “jempol.”

Biden, orang tertua yang menjabat presiden AS, mencalonkan dirinya kembali sebagai presiden pada pilpres AS 2024. Jajak pendapat menunjukkan bahwa warga AS khawatir tentang siapa saja yang berusia 75 tahun ke atas yang menjadi presiden. Pesaing utama Biden dari Partai Republik, Donald Trump, berusia 77 tahun pada bulan ini.

