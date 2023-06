VATIKAN - Sebuah akademi Vatikan akan menyelidiki 'fenomena mistis' di seluruh dunia termasuk patung Bunda Maria yang 'menangis', stigmata dan penampakan hantu di bawah rencana untuk sebuah observatorium khusus yang baru.

Akademi Internasional Kepausan Mariana (PAMI), yang menggambarkan dirinya sebagai lembaga ilmiah Takhta Suci, berharap dapat mengungkap 'sekira seratus fenomena yang sedang berlangsung' di Italia saja

Observatorium spesialis, yang masih menunggu pengesahannya oleh Gereja, akan 'mengevaluasi dan mempelajari penampakan dan fenomena mistik' di seluruh dunia, lapor Vatikan News.

Lembaga ini akan menyelidiki penampakan hantu, lokusi interior dan stigmata - yang dilihat oleh orang percaya sebagai tanda tubuh, bekas luka atau rasa sakit yang sesuai dengan luka penyaliban Yesus Kristus.

Pada peluncuran Komite Ilmiah Observatorium bulan April, Pastor Mariolog Gian Matteo Roggio mengatakan kepada media lokal Italia: 'Di Italia ada sekira seratus fenomena yang sedang berlangsung yang diikuti oleh Gereja dengan cermat.

“Banyak di antaranya bersifat lokal dan terbatas ruang lingkupnya, tidak semuanya mendapat perhatian dari media dan masyarakat umum,” demikian dilansir dari Daily Mail.

Komite observatorium baru, memulai sesi pertamanya pada akhir April, mengawasi kasus aneh yang melibatkan patung Maria yang menangis di Trevignano, dekat Roma.

Fenomena itu melibatkan seorang wanita Italia yang menghadapi penyelidikan atas penipuan setelah mengklaim patung Perawan Maria miliknya dapat menangis darah dan menggandakan gnocchi dan pizza.

Ribuan orang berbondong-bondong untuk melihat ramalan Gisella Cardia setelah patung Our Lady of Trevignano Romano miliknya mulai 'menangis' darah. Pengikut percaya dia membawa pesan dari Perawan Maria dan beberapa mengatakan dia bahkan telah meramalkan pandemi Covid.

Namun, penyelidik gereja baru-baru ini menemukan bahwa darah yang ditangisi patungnya tidak suci dan sebenarnya berasal dari babi, menurut media setempat.

Para pejabat percaya dia sekarang telah melarikan diri setelah menipu para pengikutnya dengan sumbangan puluhan ribu Euro.

Ini bukan pertama kalinya pejabat gereja memutuskan untuk menyelidiki patung Perawan Maria yang 'menangis'.

Pada 2018, sebuah gereja New Mexico menemukan Madonna yang mengeluarkan minyak zaitun, memicu kehebohan bahwa ada kekuatan supernatural di baliknya. Uskup Oscar Cantú dari Gereja Katolik Our Lady of Guadalupe di Hobbs, Amerika Serikat (AS), mengatakan gereja akan menentukan apakah tanda itu baik atau buruk.

Belakangan tahun itu, Patung Perawan Maria lainnya, kali ini di Argentina, terlihat 'menangis' air mata darah untuk yang dianggap sebagai yang ke-38 kalinya.

Patung Perawan Mawar Mistik telah dikaitkan dengan beberapa 'keajaiban', seperti seorang wanita yang memiliki tumor berukuran tiga inci yang kabarnya menghilang setelah dia mengunjungi patung tersebut.

Setahun sebelumnya, peneliti keajaiban Katolik mempelajari patung Perawan Maria di Acapulco di barat daya Meksiko yang mulai 'meneteskan air mata' di depan pemiliknya.

Patung itu menggambarkan Perawan Maria versi Meksiko, dijuluki la Morenita, atau si rambut coklat. Pengikut yang taat tercengang ketika gambar dan video muncul dari air mata yang tampaknya mengalir di pipi patung tersebut.

Dalam insiden lain yang dianggap supernatural, sebuah Keuskupan Agung di Connecticut, AS, mengejutkan para pengikutnya bulan lalu ketika dia mengklaim seorang umat menyaksikan jumlah wafer yang dia bagikan untuk Komuni 'berlipat ganda'.

Observatorium baru PAMI juga akan memperkenalkan komite ilmiah lokal untuk menciptakan jaringan yang lebih besar untuk penyelidikan lebih lanjut.

Pastor Stefano Cecchin, bagian dari panitia menjelaskan: 'Tujuan Observatorium (adalah) untuk mengaktifkan komisi nasional dan internasional untuk mengevaluasi dan mempelajari penampakan dan fenomena mistik yang dilaporkan di berbagai wilayah di dunia.

Dia menambahkan: '(Ini akan) mempromosikan kegiatan pembaruan dan pelatihan tentang jenis acara ini dan berbagai makna spiritual dan budayanya, mempromosikan kegiatan diseminasi dan konsultasi yang tinggi, terutama untuk melayani Gereja dan uskup lokal, tetapi juga kegiatan penelitian lintas disiplin. bersama-sama dengan lembaga akademik, baik awam maupun gerejawi, dan publikasi hasil penelitian yang dilakukan.'

Rekan anggota komite Pastor Roggio sebelumnya telah berbicara tentang topik fenomena mistik, terutama pada 2021 ketika dia mengungkapkan bahwa permintaan pengusiran setan meningkat pesat selama pandemi.

Saat itu dia mengatakan kepada The Telegraph: “Kami telah melihat peningkatan permintaan pengusiran setan karena pandemi telah membuat orang lebih rentan terhadap gagasan bahwa Setan atau entitas jahat telah mengambil alih hidup mereka.

“Orang-orang telah jatuh ke dalam kemiskinan; mereka mendapati diri mereka menderita kecemasan dan depresi. Mereka merasa bahwa hidup mereka tidak lagi berada di tangan mereka sendiri tetapi di tangan kekuatan jahat. Ini krisis besar.”