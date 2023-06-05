Bule AS Ngamuk Sabetkan Pisau ke Warga Bali, Korban Luka-Luka

DENPASAR - Warga negara Amerika Serikat, Montesinos Etienne Siro, ditangkap Polres Badung, Bali, Senin (5/6/2023). Bule itu menyerang dengan pisau usai temannya menabrak mobil seorang warga.

"Pelaku sudah diamankan dan masih menjalani pemeriksaan," kata Kapolres Badung AKBP Teguh Prio Wasono.

Teguh menjelaskan, peristiwa bermula ketika teman pelaku bernama Vallejos Reed yang menaiki sepeda motor menabrak mobil yang dikendarai Gusti Agung Lanang Widia di traffic light Sibang Gede, Abiansemal, Senin sore.

Bukannya minta maaf dan bertanggungjawab, Reed malah kabur. Agung lalu mengejar dan berhasil menghentikan Reed di jembatan Siang Gede. Keduanya lalu terlibat adu mulut.

Saat itulah tiba-tiba Siro datang sambil menghunuskan sebilah pisau. Merasa terancam keselamatannya, Agung memilih memegang badan Siro.

Namun Siro melawan dengan menyabetkan pisau ke tubuh Agung. Akibatnya, Agung terkena sabetan pisau di lengan kanan atas, ketiak kiri dan jarinya.