Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS BALI

Bule AS Ngamuk Sabetkan Pisau ke Warga Bali, Korban Luka-Luka

Mohamad Chusna , Jurnalis-Senin, 05 Juni 2023 |20:24 WIB
Bule AS <i>Ngamuk</i> Sabetkan Pisau ke Warga Bali, Korban Luka-Luka
Ilustrasi. (Foto: Dok Okezone.com)
A
A
A

DENPASAR - Warga negara Amerika Serikat, Montesinos Etienne Siro, ditangkap Polres Badung, Bali, Senin (5/6/2023). Bule itu menyerang dengan pisau usai temannya menabrak mobil seorang warga.

"Pelaku sudah diamankan dan masih menjalani pemeriksaan," kata Kapolres Badung AKBP Teguh Prio Wasono.

Teguh menjelaskan, peristiwa bermula ketika teman pelaku bernama Vallejos Reed yang menaiki sepeda motor menabrak mobil yang dikendarai Gusti Agung Lanang Widia di traffic light Sibang Gede, Abiansemal, Senin sore.

 BACA JUGA:

Bukannya minta maaf dan bertanggungjawab, Reed malah kabur. Agung lalu mengejar dan berhasil menghentikan Reed di jembatan Siang Gede. Keduanya lalu terlibat adu mulut.

Saat itulah tiba-tiba Siro datang sambil menghunuskan sebilah pisau. Merasa terancam keselamatannya, Agung memilih memegang badan Siro.

Namun Siro melawan dengan menyabetkan pisau ke tubuh Agung. Akibatnya, Agung terkena sabetan pisau di lengan kanan atas, ketiak kiri dan jarinya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/612/3059774/rapper_lizzo-OGB2_large.jpg
Nyaman di Bali, Rapper Lizzo Sampai Coba Pakai Gelungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/30/244/3056548/kabid_humas_polda_bali_kombes_jansen_avitus_panjaitan-1OtP_large.jpg
Amankan KTT IAF Bali, Polisi Gelar Rekayasa Lalu Lintas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/16/408/3049972/pura_ulun_bratan-8KHZ_large.JPG
6 Destinasi Wisata Terbaik di Bali Utara, Bisa Dieksplor saat Libur HUT Ke-79 RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/14/244/3049177/ricuh_eksekusi_vila_di_badung_bali-vMis_large.jpg
Eksekusi Vila di Badung Bali Ricuh, Sejumlah Provokator Diamankan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/12/406/3047712/bule_australia_curhat_pengalaman_liburan_ke_bali-QqVv_large.JPG
So Sweet, Pelayan Restoran di Bali Bikin Bule Cantik Australia Terharu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/09/549/3046713/alas_kedaton_monkey_forest-Enfr_large.jpg
Jelajah Hutan Kera Bareng Yongshun, Wisata Unik dan Langka di Bali
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement