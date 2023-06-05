Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M5,0 Guncang Kodi Sumba Barat Daya NTT

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 05 Juni 2023 |20:15 WIB
Gempa M5,0 Guncang Kodi Sumba Barat Daya NTT
Ilustrasi. (Foto: Shutterstock)
JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M5,0 mengguncang Kodi, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin 5 Juni 2023, pukul 20.08 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami.

Sementara itu, gempa berada di kedalaman 10 KM dengan koordinat 10.02 Lintang Selatan – 118.84 Bujur Timur.

BMKG mengatakan mengingatkan hati-hati terhadap potensi gempa susulan.

“Hati-hati terhadap gempabumi susulan yang mungkin terjadi," tulis BMKG.

(Qur'anul Hidayat)

      
