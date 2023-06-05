Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Ratusan Buruh Gelar Flash Mob untuk Sosialisasikan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024

Yunibar , Jurnalis-Senin, 05 Juni 2023 |18:39 WIB
Ratusan Buruh Gelar Flash Mob untuk Sosialisasikan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024
Buruh di Jateng Dukung Ganjar Pranowo
TEGAL- Beragam cara dilakukan relawan untuk menggaet massa pendukung capres 2024, salah satunya datang dari kelompok buruh yang menamakan Ganjaran Buruh Berjuang (GBB).

Mereka mengadakan kegiatan Car saat Free Day (CFD) di Alun-alun Hanggawana, Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Minggu, 4 Juni 2023.

Acara bertajuk "Minggu Gembira Ganjaran" itu bertujuan untuk mengonsolidasikan dukungan terhadap Ganjar Pranowo sebagai Presiden 2024.

Ratusan buruh dari Federasi Serikat Buruh Garment Kerajinan Tekstil Kulit dan Sentra Industri Serikat Buruh Seluruh Indonesia (FSB Garteks KSBSI), Serikat Pekerja Nasional (SPN), dan Serikat Pekerja Mandiri (SPM) ambil bagian dalam aksi tersebut.

Ketua Umum GBB Lukman Hakim mengatakan melalui ruang-ruang publik, GBB ingin memperluas suara dukungan untuk Ganjar Pranowo pada pilpres 2024.

“GBB membuka warung ganjaran yang berisi puluhan UMKM, video booth 360, dan Signature Wall (dinding tandatangan),” ujar Lukman, Senin (5/6/2023).

Selain itu kata dia, GBB bersama ratusan buruh dan masyarakat umum melakukan flash mob atau tarian massal "Ngancak Balo" diiringi musik kesenian daerah Tegal, "Balo-Balo" di penghujung acara.

Dia melanjutkan, kegiatan yang melibatkan tiga Serikat Buruh/Serikat Pekerja (SB/SP) ini mampu menjangkau puluhan ribu buruh yang ada di perusahaan-perusahaan di Tegal.

"Kami menyediakan Signature Wall bagi kaum buruh maupun masyarakat umum untuk membubuhkan tanda-tangan sebagai bentuk dukungan pada Ganjar Pranowo,"pungkasnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal GBB Kelik Ismunanto mengatakan, setelah kegiatan ini, pihaknya akan menindaklanjuti dukungan dengan konsolidasi ke setiap perusahaan. Hal ini bertujuan membentuk struktur pemenangan Ganjar Pranowo berbasis perusahaan serta menjaring suara kaum buruh.

