HOME NEWS JATENG

Gagas Sirkular Ekonomi, Ganjar Pranowo Eksekusi Potensi Sumber Daya Alam Terbarukan

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Senin, 05 Juni 2023 |22:38 WIB
Gagas Sirkular Ekonomi, Ganjar Pranowo Eksekusi Potensi Sumber Daya Alam Terbarukan
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
A
A
A

MAGELANG - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo berhasil membawa Provinsi Jateng meraih Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2023 dari Bappenas.

Pada penghargaan tersebut Provinsi Jateng dinobatkan sebagai daerah dengan perencanaan dan pencapaian pembangunan terbaik. Penghargaan ini telah tiga kali diterima Pemprov Jateng, pada 2019, 2020, dan 2023.

Pemprov Jateng dinilai dapat menyusun perencanaan berkualitas dan mencapai target-target pembangunan daerah.

Penilaiannya ini tak lepas dari upaya Ganjar yang menginisiasi sirkular ekonomi hingga ke tingkat desa. Sirkular ekonomi bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam, mengurangi limbah, dan mempromosikan keberlanjutan tersebut.

“Sekarang mesti kita dorong terus menerus maka mulai kita berkomunikasi dengan industri, berkomunikasi dengan kelompok masyarakat,” kata Ganjar saat ditemui di Candi Borobudur, Magelang, Jateng, Minggu (4/6/2023).

Ganjar ingin mengembangkan energi baru terbarukan (EBT). Ganjar mengeksekusi potensi sumber daya alam Jateng seperti panas matahari, gas rawa, geothermal, termasuk juga angin dan air.

Halaman:
1 2
      
