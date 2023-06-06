Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kloset Berumur 2.400 Tahun di China, Hanya Dimiliki Bangsawan Masa Itu

Agregasi BBC Indonesia , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |07:56 WIB
Kloset Berumur 2.400 Tahun di China, Hanya Dimiliki Bangsawan Masa Itu
Ilustrasi/Foto: BBC
JAKARTA - Para arkeolog di China menemukan apa yang mereka yakini sebagai kloset siram tertua di dunia.

WC ini diperkirakan berusia antara 2.400 dan 2.200 tahun, berasal dari Zaman Perang Antar-Negara yang menandai dimulainya Dinasti Han.

Para ilmuan menemukan kotak toilet dan pipa dalam penggalian arkeologi di kota Xi'an, Provinsi Shaanxi.

Menurut media pemerintah China, bagian yang sudah retak-retak dari WC dan pipa siram pembuangan ini ditemukan di musim panas lalu oleh sebuah tim peneliti di situs arkeologi di Yeuyang.

"Ini adalah kloset siram pertama, dan satu-satunya yang pernah ditemukan di China," kata Liu Rui, seorang peneliti dari Institute Arkeologi di Akademi Ilmu Sosial China, dilansir dari BBC, Jumat (17/3/2023).

Para akademisi mengatakan, mereka menemukan kloset ini ketika melakukan penggalian dua bangunan besar di reruntuhan istana kawasan kuno Yueyang.

"Semua orang di lokasi terkejut, dan kemudian kami semua tertawa."

Benda mewah

Rincian dari temuan ini dipublikasi akhir pekan lalu, memicu perhatian yang luas di China, dan memunculkan gagasan tentang pengetahuan mendalam yang langka ke dunia, yang relatif maju dari elit penguasa China kuno.

Para peneliti telah menggambarkan kloset itu sebagai "benda mewah" yang kemungkinan besar dipakai oleh pejabat tinggi atau bahkan kaisar China.

