HOME NEWS INTERNATIONAL

Kecelakaan Kereta Api Mematikan, Kementerian India Rekomendasikan Badan Detektif Turun Tangan Menyelidiki

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |05:35 WIB
Kecelakaan kereta api menewaskan 275 orang di India (AFP)
INDIA - Kementerian perkeretaapian India telah merekomendasikan agar badan detektif top negara itu menyelidiki kecelakaan maut yang menewaskan 275 orang itu.

Menteri Perkeretaapian Ashwini Vaishnaw mengumumkan keputusan tersebut tetapi tidak memberikan rincian lebih lanjut.

Investigasi yang dipimpin kereta api telah dimulai dan laporan awal mengatakan kesalahan sinyal menyebabkan kecelakaan itu.

Tabrakan tiga kereta yang terjadi pada Jumat (2/6/2023) malam digambarkan sebagai kecelakaan kereta api terburuk di India abad ini.

Lebih dari 1.000 menderita luka-luka dan dibawa ke rumah sakit. Beberapa keluarga masih mencari orang yang mereka cintai.

Tidak jelas mengapa Dewan Perkeretaapian, badan pembuat keputusan utama kementerian, merekomendasikan penyelidikan terpisah oleh Biro Investigasi Pusat (CBI) ketika penyelidikan lain sudah dimulai.

CBI menyelidiki penyebab kriminal tingkat tinggi, termasuk penipuan keuangan yang serius dan pembunuhan.

Telusuri berita news lainnya
