Momen Mahakarya Lukisan Tritunggal Mahakudus Berusia 600 Tahun Dipajang di Moskow, Picu Banyak Kontroversi

MOSKOW - Di Moskow, Katedral Kristus Sang Juru Selamat menggemakan nyanyian dan doa Ortodoks. Itu dikemas dengan para penyembah di salah satu pesta besar Ortodoksi: Pentakosta.

Tapi banyak yang datang ke sini untuk melihat mahakarya yang dipajang. Ikon Ortodoks berusia 600 tahun - salah satu yang paling berharga di Rusia - diyakini telah dilukis oleh seniman abad pertengahan Andrei Rublev. Itu dikenal sebagai Tritunggal Mahakudus.

Selama seabad, lukisan rapuh ini telah disimpan di museum negara, Galeri Tretyakov di Moskow. Kontrol suhu dan kelembapan, bersama dengan tim pemulih, telah membantu melindungi dan melestarikan karya seni ini.

Tetapi Kremlin baru-baru ini memerintahkan agar ikon tersebut dipindahkan ke Gereja Ortodoks Rusia. Kepala Gereja, Patriark Kirill, sangat senang.

"Ikon ini kembali ke Gereja pada saat Tanah Air kita menghadapi pasukan musuh yang sangat besar," katanya kepada umat di akhir pekan, dikutip BBC.

"Itu kembali sehingga kita dapat meminta Tuhan untuk membantu negara kita dan berdoa untuk presiden Ortodoks kita Vladimir Putin, yang memutuskan untuk mengembalikan ikon itu,” lanjutnya.

Patriark mungkin senang. Namun perpindahan ikon tersebut telah memicu kontroversi.