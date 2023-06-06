Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Mantan Wapres Mike Pence Umumkan Pencalonan pada Pilpres AS 2024

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |07:09 WIB
Mantan Wapres Mike Pence Umumkan Pencalonan pada Pilpres AS 2024
Mantan Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence. (Foto: Reuters)
WASHINGTON - Mantan Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Mike Pence pada Senin, (5/6/2023) mengumumkan dirinya sebagai kandidat dalam pemilihan Partai Republik untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Pengumuman Pence ini memunculkan pertarungan antara dirinya dan mantan Presiden Donald Trump untuk memperebutkan nominasi ke Gedung Putih dari Partai Republik.

 BACA JUGA:

Tim kampanye Pence mengajukan deklarasi pencalonan kepada Komisi Pemilihan Federal.

Pence akan meluncurkan kampanyenya dengan video dan pidato di negara bagian pencalonan awal Iowa pada Rabu, (7/6/2023), kata tiga sumber yang mengetahui situasi tersebut kepada Reuters minggu lalu.

Pencalonan Pence menghadapkannya dengan calon terdepan Partai Republik, Trump, mantan pasangannya dalam pemerintahan selama satu periode. Pence menolak mendukung Trump ketika mantan presiden itu berusaha membatalkan hasil pemilu 2020 yang dimenangkan oleh Joe Biden.

Seorang konservatif sosial yang gigih, Pence, yang merupakan mantan gubernur Indiana, semakin menjauhkan diri dari Trump, dengan mengatakan dorongannya terhadap para perusuh yang menyerang US Capitol pada 6 Januari 2021, membahayakan Pence dan keluarganya, yang berada di gedung tersebut pada saat itu.

