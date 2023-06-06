Wagner Menahan Perwira Rusia karena Tembaki Kendaraan Perang, Diduga Mabuk Berat

RUSIA - Kelompok tentara bayaran Wagner mengatakan telah menahan seorang perwira militer Rusia, yang diduga menembaki kendaraan Wagner di Ukraina.

Dalam sebuah video, petugas tersebut mengatakan bahwa kejadian tersebut terjadi saat dia sedang mabuk, karena ketidaksukaannya pada Wagner.

Sebelumnya, bos kelompok tersebut mengatakan tentara Rusia telah menguasai jalan yang digunakan Wagner untuk meninggalkan kota Bakhmut.

Ada ketegangan lama antara Wagner dan tentara reguler Rusia, meski mereka bertempur di pihak yang sama.

Kepala perusahaan militer swasta, Yevgeny Prigozhin, telah melancarkan beberapa serangan pedas terhadap pejabat pertahanan paling senior Rusia, sering mengeluh tentang kekurangan amunisi selama pertempuran untuk Bakhmut di wilayah Donetsk timur Ukraina.

Kelompok Wagner memimpin pertempuran di sana untuk pihak Rusia, yang menjadi pertempuran perang terpanjang dan paling berdarah.

Bulan lalu, mereka mengklaim telah mengambil kendali penuh atas kota tersebut dan akan mengalihkan kendali ke tentara Rusia.