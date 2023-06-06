Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Buntut Baku Tembak, Israel Kembalikan Jenazah Polisi Mesir yang Tembak Mati 3 Tentara Israel

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |07:33 WIB
Buntut Baku Tembak, Israel Kembalikan Jenazah Polisi Mesir yang Tembak Mati 3 Tentara Israel
Israel kembalikan jenazah polisi Mesir yang tembak mati 3 tentara Israel (Foto: Reuters)
A
A
A

ISRAEL - Israel telah mengembalikan jenazah seorang polisi Mesir ke Mesir yang menembak mati tiga tentara Israel di dekat perbatasan antara kedua negara yang terjadi pada Sabtu (3/6/2023).

Laporan media mengidentifikasi polisi itu sebagai Mohammed Salah, 22.

Usai insiden itu terjadi, Mesir mengatakan dia menyeberang ke Israel saat mengejar penyelundup narkoba, yang menyebabkan baku tembak dengan tentara Israel.

Seorang kerabat dan rekan Salah mengatakan kepada BBC bahwa dia bukan seorang ekstremis.

Menurut militer Israel, dua tentara Israel - Sersan Staf Uri Iluz, 20, dan Sersan Lia Ben-Nun, 19 - yang ditempatkan di tempat terpencil di sepanjang perbatasan ditembak mati pada Sabtu (3/6/2023) pagi. Mayat mereka ditemukan setelah seorang perwira senior tidak dapat menghubungi mereka melalui radio.

Setelah operasi pencarian, penyerang dikepung dan terjadi baku tembak. Prajurit ketiga - Sersan Staf Ohad Dahan, 20 - tewas bersama penyerang, yang menurut militer Israel adalah seorang polisi Mesir.

Perdana Menteri (PM) Israel mengatakan bahwa itu adalah serangan teroris dan menuntut penyelidikan bersama secara menyeluruh.

Halaman:
1 2
      
