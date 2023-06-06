Habiskan 93 Hari Hidup di Dasar Laut, Tubuh Pria Ini Jadi Lebih Muda 10 Tahun

Dr Joseph Dituri hidup selama 93 hari di bawah air. (Foto: AP)

SEORANG ilmuwan mengatakan menghabiskan 93 hari di bawah air telah membalikkan penuaan dan membuatnya 10 tahun lebih muda.

Pensiunan perwira angkatan laut Joseph Dituri telah menghabiskan lebih dari tiga bulan tinggal di dalam pod seluas 100 kaki persegi (sekira 9,2 meter persegi) di kedalaman Samudra Atlantik.

Waktu yang dihabiskannya di bawah ombak adalah bagian dari kelompok belajar untuk meneliti efek lingkungan bertekanan pada tubuh manusia.

Itu juga memberinya kesempatan untuk memecahkan rekor dunia sebelumnya untuk hidup di bawah air, mengalahkan pemegang rekor sebelumnya selama 73 hari.

Setelah kembali ke tanah kering, Dituri diperiksa oleh petugas medis yang mengukur organ vital dan telomerenya - rangkaian DNA yang menempel di ujung kromosom. Telomere biasanya berkurang seiring bertambahnya usia, tetapi Dituri sekarang 20 persen lebih panjang daripada saat dia masuk ke air pada Maret.

Ia menambahkan bahwa ia juga memiliki sel punca 10 kali lebih banyak dibandingkan pada awal penelitian, demikian diwartakan Mirror.