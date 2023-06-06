Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Habiskan 93 Hari Hidup di Dasar Laut, Tubuh Pria Ini Jadi Lebih Muda 10 Tahun

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |07:41 WIB
Habiskan 93 Hari Hidup di Dasar Laut, Tubuh Pria Ini Jadi Lebih Muda 10 Tahun
Dr Joseph Dituri hidup selama 93 hari di bawah air. (Foto: AP)
A
A
A

SEORANG ilmuwan mengatakan menghabiskan 93 hari di bawah air telah membalikkan penuaan dan membuatnya 10 tahun lebih muda.

Pensiunan perwira angkatan laut Joseph Dituri telah menghabiskan lebih dari tiga bulan tinggal di dalam pod seluas 100 kaki persegi (sekira 9,2 meter persegi) di kedalaman Samudra Atlantik.

Waktu yang dihabiskannya di bawah ombak adalah bagian dari kelompok belajar untuk meneliti efek lingkungan bertekanan pada tubuh manusia.

Itu juga memberinya kesempatan untuk memecahkan rekor dunia sebelumnya untuk hidup di bawah air, mengalahkan pemegang rekor sebelumnya selama 73 hari.

Setelah kembali ke tanah kering, Dituri diperiksa oleh petugas medis yang mengukur organ vital dan telomerenya - rangkaian DNA yang menempel di ujung kromosom. Telomere biasanya berkurang seiring bertambahnya usia, tetapi Dituri sekarang 20 persen lebih panjang daripada saat dia masuk ke air pada Maret.

Ia menambahkan bahwa ia juga memiliki sel punca 10 kali lebih banyak dibandingkan pada awal penelitian, demikian diwartakan Mirror.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Bawah Air Ilmuwan Penelitian
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/01/56/3002989/neutrino-rytE_large.jpg
Peneliti Rusia Ungkap Hasil Eksperimen Partikel ‘Hantu’ yang Pengaruhi Alam Semesta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/27/18/2989015/penelitian-terbaru-lebih-banyak-virus-dari-manusia-ke-hewan-daripada-sebaliknya-7jAtzWtoFv.jpg
Penelitian Terbaru: Lebih Banyak Virus dari Manusia ke Hewan Daripada Sebaliknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/14/56/2983210/joseph_dituri-EHSt_large.jpg
Ilmuwan AS Ungkap Cara untuk Tetap Awet Muda, Ini yang Perlu Dilakukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/24/337/2959644/waka-brin-tinjau-hasil-riset-rumput-laut-di-lombok-HEbknQuycX.jpg
Waka BRIN Tinjau Hasil Riset Rumput Laut di Lombok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/09/18/2917506/temuan-terbaru-ungkap-ribuan-spesies-terancam-punah-apa-penyebabnya-IBZXDCddNr.jpg
Temuan Terbaru Ungkap Ribuan Spesies Terancam Punah, Apa Penyebabnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/29/18/2891953/lingkaran-peri-misterius-ditemukan-di-ratusan-situs-di-seluruh-dunia-bikin-para-ilmuwan-penasaran-rxK5FJf2vd.jpg
Lingkaran Peri Misterius Ditemukan di Ratusan Situs di Seluruh Dunia, Bikin Para Ilmuwan Penasaran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement