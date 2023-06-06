Jembatan Gantung India Runtuh untuk Kedua Kalinya dalam 14 Bulan

NEW DELHI - Sebuah jembatan gantung yang sedang dibangun di negara bagian termiskin di India runtuh untuk kedua kalinya dalam 14 bulan, dengan satu orang dilaporkan hilang, demikian dilaporkan kantor berita ANI pada Senin, (5/6/2023).

Jembatan itu dibangun di atas Sungai Gangga di distrik Bhagalpur di Negara Bagian Bihar, India timur.

BACA JUGA:

Konstruksi dijadwalkan selesai pada 2019 tetapi menghadapi banyak penundaan, termasuk yang disebabkan oleh keruntuhan sebelumnya pada 30 April tahun lalu karena angin kencang dan hujan.

"Ada kehebohan besar di sini, rasanya seperti ada ledakan. Belakangan kami tahu jembatan itu ambruk," kata Rakesh Kumar, warga setempat, kepada ANI, sebagaimana dilansir dari Reuters.

Delapan orang berada di jembatan pada saat ambruk pada Minggu, (4/6/2023) dengan satu penjaga dilaporkan hilang, kata ANI.

Rekaman ANI menunjukkan bagian jembatan sebagian terendam air, dengan hanya beberapa pilar dan kabel yang terhubung menonjol keluar untuk menunjukkan di mana bagian struktur itu pernah berdiri.