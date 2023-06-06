Ejaan Bahasa Prancis Terkenal Rumit, Jalan Paling Terkenal di Paris Diubah Jadi Ruang Kelas untuk 1.400 Orang Latihan Mengeja

Jalan paling terkenal di Paris diubah jadi ruang kelas untuk belajar mengeja Bahasa Prancis (Foto: EPA)

PARIS - Jalan paling terkenal di Paris diubah menjadi ruang kelas terbuka pada Minggu (4/6/2023), saat hampir 1.400 orang ikut serta dalam latihan mengeja yang memecahkan rekor.

Dikutip BBC, sekitar 1.700 meja diletakkan di Champs-Élysées untuk acara yang disebut sebagai "pendiktean terbesar di dunia".

Itu terdiri dari tiga putaran. Di masing-masing putaran, sebuah teks dibacakan dan kontestan mencoba menyalinnya tanpa kesalahan.

Pada babak oertama, sekitar 1.397 orang bergumul dengan kutipan dari sebuah cerita pendek karya penulis abad ke-19 Alphonse Daudet.

Media Prancis mengatakan sesi itu diakui oleh Guinness World Records sebagai kompetisi terbesar yang pernah ada.

Ejaan bahasa Prancis terkenal rumit dan dikte telah menginspirasi ketakutan pada generasi murid dari Dunkerque hingga Perpignan.

Ssekitar 50.000 orang mendaftar untuk "Grande Dictée des Champs" pada Minggu (4/6/2023) dan sekitar 5.000 orang - banyak dari mereka anak sekolah – ikut ambil bagian.