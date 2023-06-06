Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Ejaan Bahasa Prancis Terkenal Rumit, Jalan Paling Terkenal di Paris Diubah Jadi Ruang Kelas untuk 1.400 Orang Latihan Mengeja

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |08:28 WIB
Ejaan Bahasa Prancis Terkenal Rumit, Jalan Paling Terkenal di Paris Diubah Jadi Ruang Kelas untuk 1.400 Orang Latihan Mengeja
Jalan paling terkenal di Paris diubah jadi ruang kelas untuk belajar mengeja Bahasa Prancis (Foto: EPA)
A
A
A

PARIS - Jalan paling terkenal di Paris diubah menjadi ruang kelas terbuka pada Minggu (4/6/2023), saat hampir 1.400 orang ikut serta dalam latihan mengeja yang memecahkan rekor.

Dikutip BBC, sekitar 1.700 meja diletakkan di Champs-Élysées untuk acara yang disebut sebagai "pendiktean terbesar di dunia".

Itu terdiri dari tiga putaran. Di masing-masing putaran, sebuah teks dibacakan dan kontestan mencoba menyalinnya tanpa kesalahan.

Pada babak oertama, sekitar 1.397 orang bergumul dengan kutipan dari sebuah cerita pendek karya penulis abad ke-19 Alphonse Daudet.

Media Prancis mengatakan sesi itu diakui oleh Guinness World Records sebagai kompetisi terbesar yang pernah ada.

Ejaan bahasa Prancis terkenal rumit dan dikte telah menginspirasi ketakutan pada generasi murid dari Dunkerque hingga Perpignan.

Ssekitar 50.000 orang mendaftar untuk "Grande Dictée des Champs" pada Minggu (4/6/2023) dan sekitar 5.000 orang - banyak dari mereka anak sekolah – ikut ambil bagian.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/18/3178614/museum_louvre_paris_prancis-b1iM_large.jpg
Museum Louvre Paris Kembali Dibuka Usai Pencurian Perhiasan Rp1,7 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/18/3178159/tornadi_di_utara_paris_prancis-7cBi_large.jpg
Tornado Hantam Wilayah Utara Paris, 1 Tewas dan 10 Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/18/3177354/gaza-W3mg_large.jpg
Prancis dan Inggris Bahas Pasukan Internasional di Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/18/3176025/perdana_menteri_prancis_sebastien_lecornu-5IiF_large.jpg
4 Hari Resign, Sebastien Lecornu Diangkat Kembali Jadi PM Prancis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/18/3174828/pm_prancis_sebastien_lecornu_mundur-yrH8_large.jpg
Perdana Menteri Prancis Sebastien Lecornu Mundur Usai 27 Hari Menjabat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/18/3172503/viral-WpaC_large.jpg
Eks Presiden Prancis Nicolas Sarkozy Dihukum 5 Tahun Penjara, Dituding Terima Dana Pilpres dari Khadafi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement