INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Tahukah Kamu Kenapa Nyamuk Sangat Tertarik dengan Penderita DBD dan Virus Zika?

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |14:38 WIB
Foto: Reuters.
VIRUS Zika dan demam berdarah dengue (DBD) mampu mengubah aroma tubuh manusia dan tikus yang terinfeksi, menurut penelitian yang dipublikasi oleh Cell. 

Perubahan aroma ini menarik perhatian nyamuk-nyamuk, yang kemudian menghisap darah dan membawa virus tersebut ke korban berikutnya.

Demam berdarah menyebar di daerah tropis, seperti Indonesia. Penyakit ini menyebabkan demam, bintik-bintik merah, dan nyeri yang menyakitkan yang bisa berakibat fatal.

Sementara, virus Zika pada perempuan hamil dapat menyebabkan kecacatan pada bayi yang dilahirkan.

Tapi, kebanyakan orang dewasa yang mengidap virus Zika memperlihatkan gejala ringan atau tanpa gejala dan biasanya bisa pulih hanya dalam waktu beberapa hari.

Dilansir dari BBC Indonesia, para peneliti di sejumlah laboratorium China, termasuk Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit China di Universitas Tsinghua, Beijing, menemukan molekul bau pada tikus yang terinfeksi membuat mereka lebih rentan terhadap gigitan nyamuk.

Molekul yang paling menarik perhatian nyamuk adalah acetophenone. Molekul ini mengalami peningkatan pada manusia dan tikus yang terinfeksi DBD atau Zika. Hal ini telah diuji coba pada bagian tangan relawan.

Halaman:
1 2
      
