Dinilai Terampil, Restoran Cepat Saji UEA Rekrut Pekerja dari Indonesia

JAKARTA - KBRI Abu Dhabi fasilitasi Americana Group dari Uni Emirat Arab (UEA) untuk melakukan perekrutan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terampil yang berkerjasama dengan PT Al Wihdah Jaya Sentosa.

Americana Group adalah perusahaan jaringan restoran terbesar di UEA yang mengelola ratusan restoran makanan siap saji global yakni Pizza Hut, Kentucky Fried Chicken (KFC), Hardees, dsb.

BACA JUGA:

Americana Group melalui perusahaan Konsultan Aspire Global merekrut pekerja dalam jumlah besar setiap tahun dan tertarik merekrut pekerja dari Indonesia karena PMI dikenal memiliki keterampilan tinggi, berpengalaman, berperilaku baik, berkomitmen, dan pekerja keras.

Proses rekrutmen dilakukan langsung oleh Americana Group terhadap calon kandidat yang telah mendaftar dan dipersiapkan oleh mitra di Indonesia, PT Al Wihdah Jaya Sentosa. Proses ini dilakukan pada 5-6 Juni 2023 di Jakarta dan pada 7-9 Juni di Bali.

BACA JUGA:

70 pendaftar telah diwawancara di Jakarta, dan diperkirakan sekitar 100 orang akan diwawancara di Bali. Gaji yang kompetitif dan proses perekrutan yang mudah menjadi daya tarik bagi para pelamar.

Kegiatan ini merupakan perekrutan perdana yang dilakukan oleh Americana Group di Indonesia. Perekrutan PMI ini merupakan bagian dari kegiatan Indonesia-UAE Dynamic Week (5-15 Juni 2023).

Duta Besar RI untuk UEA Husin Bagis membawa misi dagang yang terdiri dari perusahaan, investor, serta delegasi lainnya dari UEA ke Indonesia guna dipertemukan dengan mitra dan diperlihatkan potensi kerjasama/peluang investasi di berbagai bidang.