Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS BALI

Gegara Ditagih Hutang, Bule Australia Hajar Pacarnya di Bali

Mohamad Chusna , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |14:08 WIB
Gegara Ditagih Hutang, Bule Australia Hajar Pacarnya di Bali
Bule asal Australia diamankan (foto: dok ist)
A
A
A

DENPASAR - Warga Negara Asing (WNA) di Bali kembali berulah. Kali ini bule asal Australia, Donald Drew Ireland (29), memukuli kekasihnya gegara ditagih hutang. Korban merupakan warga negara Indonesia, APS (33).

"Pelaku sudah kita amankan dan ditetapkan sebagai tersangka," kata Kapolsek Kuta Kompol Yogie Pramagita, Selasa (6/6/2023).

Dia menjelaskan, awalnya korban dijemput Donal di pantai Seminyak, pada Minggu 4 Juni 2023 sore. Pasangan yang sudah pacaran sekitar lima bulan ini lalu ke Hotel Kadin Inn di Jalan Popies Kuta.

Tiba di kamar hotel, APS meminta Donal segera mengembalikan uangnya yang dipinjam sebesar Rp1,5 juta. Namun Donal menjawab tidak pernah meminjam uang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/338/3184421/penganiayaan-FPe7_large.jpg
Terungkap, Pria 'Love Scamming' di Depok Tak Hanya Aniaya Satu Wanita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/337/3184326/abraham-xH1s_large.jpg
Tampang Bengis Pria yang Aniaya Pacar karena Tolak Ajakan Berbuat Kriminal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183660/penganiayaan-5C0W_large.jpg
Polisi Buru Penganiaya Karyawan Restoran Viral di Tebet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177066/penganiayaan-bZzO_large.jpg
Brutal, 2 Kuli Bangunan Aniaya Pasangan Kekasih di Penjaringan Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175009/penganiayaan-e8pU_large.jpg
Sadis, Pelajar Bacok Pelajar Lain di Toko Kelontong Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3173075/penjara-ZYsI_large.jpg
Penganiaya Kurir COD di Bekasi Serahkan Diri, Ini Alasannya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement