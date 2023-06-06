Gegara Ditagih Hutang, Bule Australia Hajar Pacarnya di Bali

DENPASAR - Warga Negara Asing (WNA) di Bali kembali berulah. Kali ini bule asal Australia, Donald Drew Ireland (29), memukuli kekasihnya gegara ditagih hutang. Korban merupakan warga negara Indonesia, APS (33).

"Pelaku sudah kita amankan dan ditetapkan sebagai tersangka," kata Kapolsek Kuta Kompol Yogie Pramagita, Selasa (6/6/2023).

Dia menjelaskan, awalnya korban dijemput Donal di pantai Seminyak, pada Minggu 4 Juni 2023 sore. Pasangan yang sudah pacaran sekitar lima bulan ini lalu ke Hotel Kadin Inn di Jalan Popies Kuta.

Tiba di kamar hotel, APS meminta Donal segera mengembalikan uangnya yang dipinjam sebesar Rp1,5 juta. Namun Donal menjawab tidak pernah meminjam uang.