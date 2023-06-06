4 Fakta Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pensiun, Siapa Penggantinya?

JAKARTA – Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono akan memasuki masa pensiun pada akhir bulan ini, tepatnya pada 28 Juni 2023. Pada saat itu, Komjen Gatot akan berusia 58 tahun, yang merupakan waktu pensiun bagi pejabat Polri.

Berikut fakta-fakta terkait masa pensiun Komjen Gatot Eddy:

1. Masuki masa pensiun di usia 58 tahun

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, batas maksimum seorang personel Polri adalah di usia 58 tahun. Hal itu diatur dalam Pasal 3 ayat (2). Masih dalam pasal tersebut di ayat (3) mengatur soal seorang yang pensiun diberikan kesempatan selama satu tahun untuk masa persiapan pensiun.

2. Belum ada pembahasan soal pengganti

Dewan Kebijakan Tinggi (Wanjakti) Polri sampai saat ini masih belum membahas atau melakukan proses terkait dengan pergantian posisi Komjen Gatot Eddy Pramono sebagai Wakapolri akan memasuki masa pensiun pada akhir bulan ini, tepatnya pada 28 Juni 2023.