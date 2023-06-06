Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Tersinggung Perkataan Tidak Senonoh, Influencer di Jambi Dilaporkan Anak SMP ke Polisi

Azhari Sultan , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |03:32 WIB
Tersinggung Perkataan Tidak Senonoh, Influencer di Jambi Dilaporkan Anak SMP ke Polisi
A
A
A

JAMBI - Seorang Influencer ternama di Jambi dengan akun media sosial (medsos) debiceper23 dilaporkan ke Mapolda Jambi oleh anak SMP di Kota Jambi.

Dirinya tersinggung dikomentari dengan perkataan tidak senonoh di akun video milik pribadinya saat membuat video mencari keadilan terhadap neneknya.

Di temui di rumah neneknya di Jalan Berdikari, RT 24 atau di depan sutet PLN Payo Selincah, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, Syarifah Fadiyah Alkaf (15) mengaku tidak mengenal dengan akun yang bernama debiceper23.

"Saya tersinggung dengan adanya komentar dari Debi Ceper di vide saya yang mengatakan saya sebagai pelacur," ungkapnya, Senin (5/6/2023).

Menurutnya, ini terjadi saat dirinya memposting video di media sosial untuk mencari keadilan terhadap neneknya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Polda Jambi Influencer jambi
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/194/3190910//jule_aya-sKOR_large.jpg
Adu Gaya Aliyah Balqis dengan Jule yang Diduga Terlibat Isu Perselingkuhan dengan Kekasih Sahabatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/612/3190728//aya-DOBA_large.jpg
Profil dan Potret Aya Alias Aliyah Balqis, Selebgram Asal Malaysia yang Bongkar Perselingkuhan Yuka–Jule
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/25/3190210//mary-tnH9_large.jpg
Influencer Mary Magdalene Tewas Secara Tragis saat Liburan di Phuket Thailand
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/612/3189880//viral-jciu_large.jpg
Viral! Jule Diduga Selingkuh Lagi, Netizen: Kacau Sih Makan Temen Sendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/612/3185678//wardatina-pAKf_large.jpg
Profil dan Potret Wardatina Mawa, Istri Sah yang Melaporkan Perselingkuhan Suaminya dengan Inara Rusli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/33/3181639//namewee-FJNT_large.jpg
Rapper Namewee Jadi Tersangka Kasus Pembunuhan Influencer Irish Hsieh
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement