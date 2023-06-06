Tersinggung Perkataan Tidak Senonoh, Influencer di Jambi Dilaporkan Anak SMP ke Polisi

JAMBI - Seorang Influencer ternama di Jambi dengan akun media sosial (medsos) debiceper23 dilaporkan ke Mapolda Jambi oleh anak SMP di Kota Jambi.

Dirinya tersinggung dikomentari dengan perkataan tidak senonoh di akun video milik pribadinya saat membuat video mencari keadilan terhadap neneknya.

Di temui di rumah neneknya di Jalan Berdikari, RT 24 atau di depan sutet PLN Payo Selincah, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, Syarifah Fadiyah Alkaf (15) mengaku tidak mengenal dengan akun yang bernama debiceper23.

"Saya tersinggung dengan adanya komentar dari Debi Ceper di vide saya yang mengatakan saya sebagai pelacur," ungkapnya, Senin (5/6/2023).

Menurutnya, ini terjadi saat dirinya memposting video di media sosial untuk mencari keadilan terhadap neneknya.