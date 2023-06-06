Danlantamal Perintahkan Danposal Pulau Romang Bantu Percepat Listrik Masuk Desa

AMBON - Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal) IX Ambon, Brigjen TNI (Mar) Said Latuconsina memerintahkan Posal Pulau Romang bersama masyarakat setempat mendukung masuknya listrik di Pulau Romang.

Pulau Romang adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku dengan pusat pemerintahannya berada di Desa Jerusu.

Adapun kecamatan ini terdiri dari 3 desa dan 4 kampung yang sampai dengan saat ini jaringan listrik belum menjangkau pulau tersebut.

Kebutuhan masyarakat Pulau Romang terkait listrik dan penerangan sangat mendesak, banyak masyarakat setempat menggunakan penerangan seadanya, ada yang menggunakan genset pribadi, atau solar cell untuk memenuhi kebutuhan listrik. Itu pun tidak semua warga mampu memilikinya.

Berdirinya tiang listrik di pulau itu hanya sebagai hiasan semata tapi tidak bermanfaat. Selain itu, sebagian tiang listrik sudah ada yang rusak yaitu kabel putus serta tiang roboh di jalan yang menghubungkan antara Desa Solath dan Desa Jerusu.

Sekitar 5 sampai 6 tahun lalu proyek PLN pernah melakukan survei di Desa Jerusu, tetapi belum ada tindak lanjut dari PLN maupun Pemda untuk merealisasikan listrik di Pulau Romang.

Bapak Ateng Maromon sebagai Ketua Mata Rumah Hila sekaligus Ketua BPD desa Hila setelah di konfirmasi oleh Danposal Pulau Romang Lettu (Mar) Sul Hajji bahwa proyek PLN di Pulau Romang sudah berjalan namun terhenti bahkan telah tersedia lokasi bangunan serta perumahan PLN yang saat ini terbengkalai.