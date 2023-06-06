Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pria di Lampung Selatan Bunuh Diri Usai Bacok Istri Siri hingga Tewas

Ira Widyanti , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |15:01 WIB
LSMPUNG SELATAN - Seorang suami di Kabupaten Lampung Selatan tega menghabisi nyawa istri sirinya. Korban mengalami sejumlah luka bacok pada beberapa bagian tubuh hingga akhirnya meninggal dunia di lokasi kejadian.

Pelaku Subiyanto warga Desa Purwodadi Dalam, Kecamatan Tanjung Sari, Lampung Selatan.

Usai membunuh korban Sri Winarni, pelaku Subiyanto warga Desa Purwodadi Dalam, Kecamatan Tanjung Sari, Lampung Selatan langsung gantung diri di kediamannya.

"Benar, telah terjadi tindak pidana penganiayaan hingga korban meninggal dunia Senin sore kemarin, ini dilakukan pelaku terhadap istri sirinya," ujar Kapolsek Tanjung Bintang, Kompol Martono, Selasa (6/6/2023).

Martono mengatakan, peristiwa naas ini diketahui saat tetangga rumah korban, Sainah mendengar suara teriakan meminta tolong dari kediaman Sri Winarni di desa setempat, Senin (5/6) sekitar pukul 13.30 WIB.

Kemudian saksi Sainah masuk ke dalam rumah korban melalui pintu dapur dan mendapati Sri Winarni sudah tergeletak bersimbah darah di atas kasur depan kamar.

Dikatakan Martono, korban mengalami luka bacok pada bagian lengan kanan, bahu sebelah kiri, dan belakang kepala.

"Saksi ini sempat berteriak meminta tolong, baru para tetangga korban langsung menolong dan membawanya ke Rumah Sakit Imanuel Bandarlampung," ungkap Kapolsek.

Menerima laporan tindak pidana tersebut, lanjut Martono, petugas Polsek Tanjung Bintang langsung melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan dibantu warga mencari keberadaan pelaku.

Hasilnya, didapati informasi keberadaan pelaku yang merupakan suami siri korban di rumahnya yang masih bertetangga dusun.

