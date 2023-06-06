Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Setor Rp650 Juta ke Komandan agar Tak Dimutasi, Bripka Andry Ngaku Ingin Merawat Ibu

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |15:32 WIB
Setor Rp650 Juta ke Komandan agar Tak Dimutasi, Bripka Andry Ngaku Ingin Merawat Ibu
Bripka Andry (Foto: medsos)
A
A
A

PEKANBARU - Bripka Andry Darma menyatakan bahwa dirinya tidak kabur dan tidak mau berdinas di tempat barunya yakni di Brimobda Polda Riau, Pekanbaru.

Dia menyatakan sudah meminta permohonan karena sedang fokus merawat ibunya yang tengah terbaring di rumah sakit.

"Saya sudah izin mengurus ibu saya yang jatuh sakit. Setelah itu saya dan ibu menghadap ke Bapak Dansat Brimob Polda Riau," ucap Andry Selasa (6/6/2023).

Selain meminta izin kepada komandanya Brimobda Polda Riau dia juga meminta izin kepada Komadan Batalyon Pelopor A. "Saya juga sudah izin via chat WhatsApp kepada Iptu Adlis ada bukti chatnya.Namun ternyata saya dibuat mangkir," kata Andry.

Andry sendiri sudah dimutasi dari Brimob Pelapor B di Rokan Hilir ke Brimob Polda Riau di Pekanbaru dari Maret 2023. Namun sejak itu tidak berdinas alias tidak mau masuk di kantor barunya.

Andry mengatakan bahwa istri dan ibuya juga ikut dimintai keterangan terkait mutasinya ke Polda Riau tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/16/3191294//fenomena_rayleigh_scattering_di_pandeglang-tqI1_large.jpg
Viral Langit Pandeglang Berubah Merah Darah, Ternyata Ini Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/612/3191287//hari_ibu_di_penjara-FrqW_large.jpg
Viral Hari Ibu, Tangis Shanum di Jeruji Penjara yang Diperbolehkan Main dan Peluk Ibunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/455/3191245//roti-J5Ns_large.jpg
Siapa Pemilik Roti O yang Viral Menolak Pembayaran Uang Tunai? Ini Sosoknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/622/3191217//rupiah-F5mb_large.png
Viral Roti O Tolak Pembayaran Uang Tunai, BI: Rupiah Tak Boleh Ditolak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/612/3191089//pasangan_mirip-KXM4_large.jpg
Viral, Pasangan Ini Sangat Mirip hingga Dikira Saudara Kembar Identik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/340/3190683//tandon_untuk_korban_bencana_sumatera-zcuk_large.jpg
Warga Butuh Air Bersih, Polri Salurkan 627 Tandon ke Wilayah Bencana Sumatera 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement