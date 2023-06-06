Setor Rp650 Juta ke Komandan agar Tak Dimutasi, Bripka Andry Ngaku Ingin Merawat Ibu

PEKANBARU - Bripka Andry Darma menyatakan bahwa dirinya tidak kabur dan tidak mau berdinas di tempat barunya yakni di Brimobda Polda Riau, Pekanbaru.

Dia menyatakan sudah meminta permohonan karena sedang fokus merawat ibunya yang tengah terbaring di rumah sakit.

"Saya sudah izin mengurus ibu saya yang jatuh sakit. Setelah itu saya dan ibu menghadap ke Bapak Dansat Brimob Polda Riau," ucap Andry Selasa (6/6/2023).

Selain meminta izin kepada komandanya Brimobda Polda Riau dia juga meminta izin kepada Komadan Batalyon Pelopor A. "Saya juga sudah izin via chat WhatsApp kepada Iptu Adlis ada bukti chatnya.Namun ternyata saya dibuat mangkir," kata Andry.

Andry sendiri sudah dimutasi dari Brimob Pelapor B di Rokan Hilir ke Brimob Polda Riau di Pekanbaru dari Maret 2023. Namun sejak itu tidak berdinas alias tidak mau masuk di kantor barunya.

Andry mengatakan bahwa istri dan ibuya juga ikut dimintai keterangan terkait mutasinya ke Polda Riau tersebut.