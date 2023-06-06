Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Dapat Laporan Warga Kemalingan, Srikandi Ganjar Dirikan Portal

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |20:40 WIB
Dapat Laporan Warga Kemalingan, Srikandi Ganjar Dirikan Portal
Ganjar Pranowo (Foto: istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Relawan Srikandi Ganjar Provinsi Jambi beri bantuan portal untuk kelompok masyarakat di Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Alasan mereka memberikan portal karena mendapat laporan atas adanya beberapa kasus kemalingan di wilayah tersebut.

"Karena adanya aduan dari masyarakat, sering kemalingan di daerah ini. Jadi, masyarakat minta bantuan portal untuk keamanan mereka di daerah ini," ujar Koordinator Wilayah Srikandi Ganjar Jambi, Fenti Pronika, dalam keterangannya yang diterima, Selasa (6/6/2023).

Relawan yang beranggotakan para perempuan milenial di Jambi tersebut berharap, bantuan yang mereka berikan bisa meningkatkan keamanan para warga di sana. "Harapannya agar daerah ini lebih aman. Memperkecil kemungkinan adanya kemalingan itu," harapnya.

Srikandi Ganjar juga menggandeng organisasi karang taruna dan masyarakat setempat untuk pemasangan portal-portal di depan area perumahan warga. Selain pemasangan portal, mereka juga mengajak para warga untuk bergotong royong membersihkan sampah di lingkungan sekitar tempat tinggal mereka.

Kegiatan tersebut diharapkan bisa memupuk tali silaturahmi, rasa tenggang rasa, dan kekeluargaan antar warga di wilayah mereka.

"Kami tentunya terinspirasi dari Bapak Ganjar, karena dia adalah sosok seorang bapak yang penolong. Sangat respect lah kita ke Bapak Ganjar karena dia sangat peduli pada masyarakat," ujar Fenti.

Srikandi Ganjar dirikan portal (Foto : Istimewa)

Dia menegaskan masih banyak kegiatan yang akan digelar Srikandi Ganjar Jambi untuk menebar manfaat ke masyarakat, khususnya kepada kalangan perempuan milenial.

"Misalnya kami akan mengadakan pelatihan membuat tikar dari daun pandan untuk meningkatkan skill-skill anak muda kami juga ada kegiatan membuat bento cake, dan kegiatan lainnya," kata Fenti.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/337/3160315/mou-fqjp_large.jpg
Hadapi Ancaman Transnasional, Polri dan Kemenimipas Tingkatkan Kerja Sama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/338/3144811/aparat-dVDy_large.jpg
Amankan Timnas Indonesia vs China, 3.270 Personel Gabungan Diterjunkan di GBK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/03/338/2914113/cara-polsek-mampang-agar-warga-saling-jaga-keamanan-di-wilayahnya-MjI3jtF0Nt.jpg
Cara Polsek Mampang Agar Warga Saling Jaga Keamanan di Wilayahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/10/30/337/2123444/jaga-stabilitas-wilayah-pemda-berkewajiban-membangun-ketahanan-nasional-Rk5fvfzQx8.jpg
Jaga Stabilitas Wilayah, Pemda Berkewajiban Membangun Ketahanan Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/10/21/337/2119693/ancaman-pertahanan-negara-tak-melulu-soal-perang-2amEdpUgdQ.jpg
Ancaman Pertahanan Negara Tak Melulu soal Perang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/08/07/337/2088737/melihat-canggihnya-ruang-pusat-kendali-911-arab-saudi-vbogx7MXwG.jpg
Melihat Canggihnya Ruang Pusat Kendali 911 Arab Saudi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement