Dapat Laporan Warga Kemalingan, Srikandi Ganjar Dirikan Portal

JAKARTA - Relawan Srikandi Ganjar Provinsi Jambi beri bantuan portal untuk kelompok masyarakat di Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Alasan mereka memberikan portal karena mendapat laporan atas adanya beberapa kasus kemalingan di wilayah tersebut.

"Karena adanya aduan dari masyarakat, sering kemalingan di daerah ini. Jadi, masyarakat minta bantuan portal untuk keamanan mereka di daerah ini," ujar Koordinator Wilayah Srikandi Ganjar Jambi, Fenti Pronika, dalam keterangannya yang diterima, Selasa (6/6/2023).

Relawan yang beranggotakan para perempuan milenial di Jambi tersebut berharap, bantuan yang mereka berikan bisa meningkatkan keamanan para warga di sana. "Harapannya agar daerah ini lebih aman. Memperkecil kemungkinan adanya kemalingan itu," harapnya.

Srikandi Ganjar juga menggandeng organisasi karang taruna dan masyarakat setempat untuk pemasangan portal-portal di depan area perumahan warga. Selain pemasangan portal, mereka juga mengajak para warga untuk bergotong royong membersihkan sampah di lingkungan sekitar tempat tinggal mereka.

Kegiatan tersebut diharapkan bisa memupuk tali silaturahmi, rasa tenggang rasa, dan kekeluargaan antar warga di wilayah mereka.

"Kami tentunya terinspirasi dari Bapak Ganjar, karena dia adalah sosok seorang bapak yang penolong. Sangat respect lah kita ke Bapak Ganjar karena dia sangat peduli pada masyarakat," ujar Fenti.

Dia menegaskan masih banyak kegiatan yang akan digelar Srikandi Ganjar Jambi untuk menebar manfaat ke masyarakat, khususnya kepada kalangan perempuan milenial.

"Misalnya kami akan mengadakan pelatihan membuat tikar dari daun pandan untuk meningkatkan skill-skill anak muda kami juga ada kegiatan membuat bento cake, dan kegiatan lainnya," kata Fenti.