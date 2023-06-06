Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Asyik Mesum di Malioboro, Sejoli Ini Tak Sadar Aksinya Terekam Live di CCTV

Erfan Erlin , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |18:57 WIB
Asyik Mesum di Malioboro, Sejoli Ini Tak Sadar Aksinya Terekam Live di CCTV
Ilustrasi/ Doc: Tangkapan layar
A
A
A

 

YOGYAKARTA - Aksi mesum di tempat umum tertangkap kamera CCTV di kawasan Malioboro. Potongan rekaman aksi tak senonoh tersebut lantas menyebar ke media sosial dan mengundang berbagai komentar warganet

Video tersebut sempat diunggah oleh akun @merapi_uncover pada Selasa, (6/6/2023) pagi. Terlihat sejoli itu tengah bermesraan di kursi yang tersedia di area pedestrian Malioboro.

 BACA JUGA:

Nampaknya pasangan muda-mudi ini tidak menyadari jika aksi mereka dilihat secara live melalui CCTV yang terpasang di Malioboro. Karena menjelang sore, akun @merapi_uncover kembali mengunggah aksi nonton bersama oleh beberapa orang dengan komputer yang berbeda.

Namun demikian, belum ada kejelasan aksi tersebut dilakukan kapan. Sebab tidak dijelaskan secara detail kapan pastinya peristiwa tersebut berlangsung. Hanya dua video yang memperlihatkan gerak-gerik pasangan itu.

 BACA JUGA:

Kasi Humas Polresta Yogyakarta AKP Timbul Sasana Raharja mengaku telah mengetahui adanya postingan di media sosial yang viral tersebut. Kendati demikian, dia menuturkan belum ada laporan secara resmi terkait hal itu.

"Belum ada laporan. Tapi itu bisa dipidanakan," ujar Timbul di Mapolresta Yogyakarta, Selasa (6/6/2023).

Menurut Timbul, ada ancaman hukuman atas perbuatan asusila yang dilakukan di muka umum. Hal tersebut dulu pernah terjadi yaitu ketika kasus di Jembatan Umbulharjo juga ada hukumannya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/26/338/3117491/mesum-ejgU_large.jpg
Puluhan Pasangan Mesum di Bogor Digerebek di Penginapan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/20/340/3023765/5-pasangan-diduga-mesum-di-kos-kosan-terjaring-razia-QMo1t2f98f.jpg
5 Pasangan Diduga Mesum di Kos-kosan Terjaring Razia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/08/340/3019101/viral-diduga-kadis-koperasi-di-ntt-mesum-dalam-mobil-60smNDSY9K.jpg
Viral Diduga Kadis Koperasi di NTT Mesum dalam Mobil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/340/3008324/5-fakta-viral-pria-bersarung-vcs-dengan-wanita-bugil-sambil-masturbasi-coreng-kota-santri-ZPQbvvorA6.jpg
5 Fakta Viral Pria Bersarung VCS dengan Wanita Bugil Sambil Masturbasi, Coreng Kota Santri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/13/340/3008012/pasangan-gay-terekam-cctv-lakukan-tindakan-asusila-di-masjid-sumbar-MKaau2I1Oi.jpg
Pasangan Gay Terekam CCTV Lakukan Tindakan Asusila di Masjid Sumbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/05/338/3004627/heboh-rth-tubagus-angke-jadi-tempat-mesum-tni-polri-berjaga-di-lokasi-xyDJxDJrRl.jpg
Heboh RTH Tubagus Angke Jadi Tempat Mesum, TNI-Polri Berjaga di Lokasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement