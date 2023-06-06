Asyik Mesum di Malioboro, Sejoli Ini Tak Sadar Aksinya Terekam Live di CCTV

YOGYAKARTA - Aksi mesum di tempat umum tertangkap kamera CCTV di kawasan Malioboro. Potongan rekaman aksi tak senonoh tersebut lantas menyebar ke media sosial dan mengundang berbagai komentar warganet

Video tersebut sempat diunggah oleh akun @merapi_uncover pada Selasa, (6/6/2023) pagi. Terlihat sejoli itu tengah bermesraan di kursi yang tersedia di area pedestrian Malioboro.

Nampaknya pasangan muda-mudi ini tidak menyadari jika aksi mereka dilihat secara live melalui CCTV yang terpasang di Malioboro. Karena menjelang sore, akun @merapi_uncover kembali mengunggah aksi nonton bersama oleh beberapa orang dengan komputer yang berbeda.

Namun demikian, belum ada kejelasan aksi tersebut dilakukan kapan. Sebab tidak dijelaskan secara detail kapan pastinya peristiwa tersebut berlangsung. Hanya dua video yang memperlihatkan gerak-gerik pasangan itu.

Kasi Humas Polresta Yogyakarta AKP Timbul Sasana Raharja mengaku telah mengetahui adanya postingan di media sosial yang viral tersebut. Kendati demikian, dia menuturkan belum ada laporan secara resmi terkait hal itu.

"Belum ada laporan. Tapi itu bisa dipidanakan," ujar Timbul di Mapolresta Yogyakarta, Selasa (6/6/2023).

Menurut Timbul, ada ancaman hukuman atas perbuatan asusila yang dilakukan di muka umum. Hal tersebut dulu pernah terjadi yaitu ketika kasus di Jembatan Umbulharjo juga ada hukumannya.