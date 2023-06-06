Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Viral! Begal Payudara di Semarang Terekam CCTV, Polisi Buru Pelaku

Angga Rosa , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |18:45 WIB
Begal payudara di sebuah warung terekam CCTV/Foto: Tangkapan layar
Begal payudara di sebuah warung terekam CCTV/Foto: Tangkapan layar
A
A
A

 

SEMARANG - Video rekaman CCTV sebuah warung di daerah Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, yang merekam aksi pelaku begal payudara pada Senin (5/6/2023), viral di media sosial. Jajaran Polres Semarang langsung melakukan penyelidikan dan memburu pelaku.

Kasi Humas Iptu Pri Handayani membenarkan adanya kejadian begal payudara di daerah Ungaran Barat. Kejadian tersebut terjadi di dua lokasi berbeda.

 BACA JUGA:

"Kejadiannya di dua lokasi berbeda. Yaitu di wilayah Genuk dan Ungaran, Kecamatan Ungaran Barat," terang Iptu Pri Handani, Selasa (6/6/2023)

Dia menjelaskan, kejadian pertama terjadi di wilayah Genuk sekitar pukul 11.10 WIB. Kemudian kedua di daerah Ungaran tepatnya di Dusun Sembungan yang terjadi sekitar pukul 11.50 Wib.

 BACA JUGA:

Adapun, korban pertama di wilayah Genuk yaitu seorang wanita berinisial AS (27) warga Genuk. Saat itu, korban sedang mengendarai kendaraan bermotor bersama anaknya di sekitar tempat tinggalnya. Tiba-tiba di dahului oleh pelaku dan melakukan tindakan asusila kepada korban.

Untuk kejadian kedua dialami oleh KY (25) warga Boyolali yang berdomisili di daerah Sembungan, Ungaran. Waktu itu, korban bersama anaknya berhenti pada sebuah toko kelontong tiba tiba pelaku berhenti disamping pelaku dan melakukan tindakan asusila tersebut. "Korban berusaha mengejar pelaku namun tidak berhasil," ujarnya.

