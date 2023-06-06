Advertisement
HOME NEWS JATENG

Wujudkan Ketahanan Pangan, Santri Pendukung Ganjar Ajari Emak-Emak Teknik Hidroponik

Faisal Haris , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |19:12 WIB
Wujudkan Ketahanan Pangan, Santri Pendukung Ganjar Ajari Emak-Emak Teknik Hidroponik
Ganjar Pranowo/Foto: MNC Portal
A
A
A

KLATEN- Sukarelawan Santri Dukung Ganjar (SDG) menggelar pelatihan bercocok tanam dengan teknik hidroponik bersama ibu-ibu Majelis Taklim Pucang di Desa Srebegan, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Senin (5/6/2023).

Kegiatan itu dilakukan untuk meningkatkan ketahanan pangan serta mengasah keterampilan para ibu-ibu bertani. Sehingga mereka bisa meningkatkan jiwa usaha melalui penerapan metode hidroponik.

"Pelatihan ini agar para ibu-ibu di desa ini bisa membantu perekonomian keluarga sekaligus bisa berkontribusi bagi lingkungan di sekitarnya dengan memaksimalkan lahan untuk menanam sayur-sayuran," ujar Kordinator Wilayah SDG Jateng, Gus Mukti Abdul Jabir.

Dalam pelatihan tersebut, loyalis Ganjar Pranowo itu juga mengenalkan media tanam, penyakit tanaman hidroponik hingga ke pemasaran produk hasil budi daya tanam hidroponik.

Dia juga mengajarkan cara membuat nutrisi siap pakai untuk tanaman, kemudian dilakukan pindah tanam bibit ke instalasi hidroponik.

"Tentunya awal dasar hidroponik adalah pembenihan dan pembibitan, cara budi daya yang baik dan benar, kemudian diakhiri dengan panen," tuturnya.

Tidak hanya memberikan pelatihan, Santri Dukung Ganjar Jateng juga membagikan ratusan benih seperi ikan bibit sayur hingga pakan ikan.

“Kami juga memperkenalkan sosok Ganjar Pranowo kepada Emak-emak majelis taklim tersebut,” pungkasnya.

