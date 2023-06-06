Prabowo Didukung Tukang Becak di Solo: Bagus, Baik, Cerdas!

SOLO - Sejumlah tukang becak di Solo menggelar konvoi mendukung Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto menjadi calon presiden (capres) yang akan berlaga di Pemilu 2024, Selasa (6/6/2023). Mereka menyuarakan dukungan untuk Prabowo dengan mengayuh becak di kawasan Solo.

"Kami antusias mendukung Prabowo menjadi Capres 2024,” kata koordinator aksi, Heru.

BACA JUGA:

Sekitar pukul 10.00 WIB mereka berkumpul di kawasan bekas SPBU Jongke untuk mengayuh becak yang dipasang spanduk bertulis 'Para pengemudi becak Solo Raya siap mengantarkan Prabowo menuju Istana Negara Republik Indonesia' menuju petilasan Joko Tingkir di kawasan Pajang, Kecamatan Laweyan, Solo.

“Kami sengaja memilih petilasan Joko Tingkir ya, tempat yang sakral petilasan Kerajaan Pajang. Juga mencerminkan sebagai sosok pemimpin,” jelasnya.

BACA JUGA:

Heru mengungkap berlabuhnya dukungan para tukang becak kepada Prabowo lantaran sosok tersebut dinilai cerdas dan dan memiliki latar pengalaman luar biasa. Ia mengatakan, Prabowo cocok memimpin negara.

“Pak Prabowo itu bagus, baik, cerdas, dan beliau berlatar belakang pengalaman yang luar biasa,” ujarnya.