Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

2 Tahun Buron, Pelaku Illegal Logging Ditangkap Polres Malang

Avirista Midaada , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |08:33 WIB
2 Tahun Buron, Pelaku Illegal Logging Ditangkap Polres Malang
Polres Malang tangkap 2 pelaku illegal logging. (Polres Malang)
A
A
A

MALANG - Dua pelaku ilegal logging atau pembalakan liar ditangkap Polres Malang setelah masuk Daftar Pencarian Orang (DPO).

Kedua pelaku yaitu KS (58) dan SN (40) warga Desa Gajahrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang, disangkakan melakukan pembalakan liar di wilayah Perhutani RPH Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang.

Kasi Humas Polres Malang IPTU Ahmad Taufik menyatakan, kedua pelaku ditangkap Unit Reskrim Polsek Gedangan di kawasan Pantai Watu Leter, Desa Sitiarjo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, pada Sabtu (3/6/2023) sekitar pukul 20.30 WIB. Petugas yang sebelumnya menerima informasi sebelumnya langsung melakukan pengintaian. Kedua pelaku ditangkap saat melintas berboncengan menggunakan motor di pintu masuk wisata pantai.

“Dua orang terduga pelaku kasus kayu ilegal berhasil diamankan, keduanya merupakan terdaftar dalam DPO,” ucap Iptu Ahmad Taufik dikonfirmasi pada Selasa pagi (6/6/2023).

Taufik menambahkan, pelaku ini telah diincar selama 1,5 tahun. Pasalnya aksi pembalakan liar itu terjadi pada November 2021. KS dan SN, serta dua orang lainnya kedapatan mengangkut dan menguasai kayu gelondongan tanpa dokumen.

"Ada delapan gelondong kayu hutan jenis Sono Keling tanpa disertai dokumen resmi di kawasan Perhutani RPH Bantur petak 88 M di Dusun Bajulmati, Desa Gajahrejo, Kecamatan Gedangan," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/13/519/3007709/pelaku-ilegal-logging-di-malang-ditangkap-saat-angkut-kayu-curian-dengan-motor-4poXFthADs.jpg
Pelaku Ilegal Logging di Malang Ditangkap saat Angkut Kayu Curian dengan Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/04/23/337/2399510/ini-penampakan-asong-cukong-illegal-logging-terbesar-saat-ditangkap-setelah-15-tahun-buron-dXMZ3IZmwM.jpg
Terkenal Licin, Ini Penampakan Asong Cukong Illegal Logging Terbesar di Kalbar saat Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/02/11/337/2360648/bareskrim-tangkap-pelaku-pembalakan-liar-di-kalteng-iUIAU5JX58.jpg
Bareskrim Tangkap Pelaku Pembalakan Liar di Kalteng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/12/30/337/2336652/bareskrim-ungkap-illegal-logging-di-hutan-kalimantan-tengah-RcapkTtj5B.jpg
Bareskrim Ungkap Illegal Logging di Hutan Kalimantan Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/06/22/525/2234553/potong-kayu-di-lahan-negara-8-pelaku-pembalakan-liar-ditangkap-EL5zCBfTRo.jpg
Potong Kayu di Lahan Negara, 8 Pelaku Pembalakan Liar Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/02/09/525/2165656/penangkapan-belasan-pembalak-liar-di-kuningan-berlangsung-dramatis-D2IvoI9epc.jpg
Penangkapan Belasan Pembalak Liar di Kuningan Berlangsung Dramatis
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement