Pria Eksibisionis Resahkan Wisatawan Coban Glotak, Polisi Turun Tangan

MALANG - Wisatawan di Coban Glotak, Wagir, Kabupaten Malang dihebohkan dengan adanya seorang pria eksibisionis. Tampak pria tersebut setengah telanjang dengan hanya memakai pakaian dalam dan celana jaring, ia juga memakai borgol pink di tangan dan kaki, ia juga tampak memakai penutup mata dan mulut.

Pelaku yang belum diketahui identitasnya ini berpose mesum di salah satu spot di Coban Glotak yang terletak di lereng Gunung Kawi. Pria ini juga berpose di atas bebatuan di tengah pepohonan yang rindang. Aksi pria ini pun terekam oleh wisatawan dan viral di media sosial.

Dari informasi yang dihimpun, peristiwa ini berawal pada Senin 5 Juni 2023 siang, ketika ada lima wisatawan muda tengah berkunjung ke Coban Glotak. Saat sampai di loket, mereka bertanya pada penjaga loket apakah lokasi wisata tersebut ramai pengunjung atau tidak.

Penjaga tiket tersebut menjawab jika pada hari Senin Coban Glotak tidak ramai, lokasi air terjun ini ramai sehari sebelumnya pada hari Minggu. Mengetahui hal tersebut, mereka merasa senang dan siap melanjutkan ke air terjun dengan berjalan kaki dengan jarak sekira satu kilometer.

Setelah 100 meter berjalan, mereka kemudian bertemu dengan sekelompok mahasiswa yang tengah menjalankan Kuliah Kerja Nyata (KKN). Mereka sempat mengobrol dengan mahasiswa tersebut, kemudian melanjutkan perjalanan kembali.

Lalu setelah berjalan 300 meter mereka bertemu sepasang kekasih yang baru turun dari Coban Glotak. Mereka bertanya apakah di lokasi air terjun ramai pengunjung, sepasang itu menjawab hanya ada sekitar 20 orang di sana. Mereka akhirnya bergegas ke sana karena mengetahui loaksi wisata tersebut tidak terlalu ramai.

Setelah berjalan sejauh 500 meter, mereka berisitirahat di sebuah warung milik warga. Di sana mereka mendapatkan peringatan dari pemilik warung karena ada pria mesum yang tengah berkeliaran setengah telanjang. Pria paruh baya pemilik warung mengungkapkan jika laki-laki mesum tersebut bukanlah warga sekitar.

Setengah tidak percaya, mereka melanjutkan perjalanan yang tinggal setengah kilometer lagi. Lalu 300 meter dari warung, mereka bertemu sekelompok wisatawan seumuran siswa SMP. Anak-anak tersebut terlihat panik dan kebingungan apakah akan melanjutkan perjalanan atau tidak.

Mereka ternyata takut bertemu pria mesum yang diceritakan pemilik warung sebelumnya. Kedua rombongan ini akhirnya berangkat bersama untuk mengurangi rasa takut. Benar saja, beberapa meter setelah berjalan bersama, pria mesum yang diceritakan pemilik warung sebelumnya muncul. Pria tersebut memakai satu set pakaian BDSM. Ia berpose di atas batu setelah mengetahui aksinya direkam dan difoto oleh grup wisatawan ini.